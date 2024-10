Opozícia navrhla štátny sviatok k výročiu Sviečkovej manifestácie

Bratislava 14. októbra (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Anna Záborská a Richard Vašečka (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) navrhujú zaviesť nový štátny sviatok k výročiu Sviečkovej manifestácie. Presadiť to chcú novelou o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú predložili do parlamentu.



"Navrhujeme zavedenie nového štátneho sviatku 25. marec - Deň zápasu za ľudské práva – výročie Sviečkovej manifestácie," priblížili predkladatelia s tým, že nový štátny sviatok by nemal byť dňom pracovného pokoja.



Návrh odôvodnili potrebou zvyšovať povedomie o totalitných obdobiach slovenskej histórie, osobitne tých, ktorí sa 25. marca 1988 postavili na obranu ľudských práv. Poukázali na to, že bez danej udalosti by nebola ani Nežná revolúcia.



Poslanci si myslia, že je nevyhnutné pripomínať si význam nielen Sviečkovej manifestácie ako takej, ale predovšetkým toho, čo v ňu vyústilo a čo jej predchádzalo. "Hovoríme o prenasledovaní, perzekúciách, fyzickom i psychickom terore, nevysvetlených úmrtiach ľudí, ktorí nechceli nič iné, len uplatňovať si svoje náboženské a občianske práva. Tieto fakty a súvislosti, ich presah do súčasnosti by mali byť základnou mantrou hodnôt celej spoločnosti a najmä mladej generácie," doplnili.



Sviečková manifestácia bolo pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody, ktoré sa konalo v Bratislave na Veľký piatok 25. marca 1988. Proti jeho účastníkom tvrdo zasiahli bezpečnostné zložky. Od roku 1993 je tento dátum pamätným dňom Slovenskej republiky - Dňom zápasu za ľudské práva.