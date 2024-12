Opozícia nesúhlasí s legislatívou reagujúcou na výpovede lekárov

Bratislava 10. decembra (TASR) - Opoziční predstavitelia kritizujú legislatívu reagujúcu na výpovede lekárov, ktorá je na programe aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Hnutie Slovensko hovorí v súvislosti s ňou o terore zdravotníkov. SaS avizuje, že prípadným schválením návrhu sa prehĺbi nedôvera a frustrácia lekárov. KDH zase apelovalo na okamžité riešenie aktuálnej situácie spojenej s výpoveďami.SaS označila legislatívu ako rukojemnícku. Hovorila o šikane a represii lekárov. Apelovala na koaličných poslancov, aby za návrh nehlasovali.dodal poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS). Na vládny kabinet s ďalšími predstaviteľmi strany apelovali, aby priniesol skutočné riešenia.Hnutie Slovensko mieni, že novela je výsledkom zlyhávania rokovaní vlády s lekárskymi odborármi. Stojí za požiadavkami odborárov. Pripomenulo, že krízu spôsobili vládni predstavitelia, ktorí zmenili okrem iného nastavenie odmeňovania zdravotníkov. Avizovalo, že pri hlasovaní v parlamente legislatívu jeho poslanci nepodporia.dodal poslanec a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí a KÚ).KDH upozornilo v súvislosti s výpoveďami lekárov na obavy pacientov. Nesúhlasí však s "kriminalizáciou lekárov". "dodal poslanec a líder kresťanských demokratov Milan Majerský.Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok zaradili do programu aktuálnej schôdze legislatívu súvisiacu s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rokovať by mali o nej začať už dnes. Prebrať ju majú v skrátenom legislatívnom konaní. Úprava dopĺňa do zákona o civilnej ochrane obyvateľstva definíciu mimoriadnej udalosti, za ktorú bude možné považovať aj kritickú nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pre zdravotníckych pracovníkov sa má ustanoviť povinnosť poskytovať počas tejto mimoriadnej udalosti zdravotnú starostlivosť.