Opozícia očakáva od Čaputovej vyvodenie zodpovednosti v prípade Vlčana

Bratislava 4. mája (TASR) - Opozícia očakáva od prezidentky Zuzany Čaputovej vyvodenie zodpovednosti v prípade kauzy dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Mimoparlamentný Hlas-SD ju žiada o vymenovanie úradníckej vlády a očakáva aj odchod dočasne povereného šéfa envirorezortu Jána Budaja. Smer-SD dodáva, že prezidentka je plne zodpovedná za výkon inštitúcií na Slovensku, pričom za tú najdôležitejšiu označil vládu.



Hlas-SD považuje rezignáciu Vlčana za zlyhanie vládnej politiky, ktorá podľa strany nepomáha ľuďom a sústreďuje sa na politiku klientelizmu a korupcie. "Očakávam, že prezidentka Čaputová prijme jeho rezignáciu. Chcem však zdôrazniť, že odstúpenie Vlčana nestačí. V kauze dotácie nesie politickú zodpovednosť aj minister životného prostredia Ján Budaj. Hlas očakáva, že prezidentka pristúpi aj k jeho odvolaniu," uviedol líder strany Peter Pellegrini.



Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) takisto očakáva vyvodenie zodpovednosti zo strany prezidentky aj voči Budajovi. Pre Smer-SD je neprijateľné, že Vlčan len odíde z funkcie, ale dotáciu by si jeho firma nechala. Blanár zároveň kritizuje OĽANO, ktoré podľa neho zvykne ostatných obviňovať z korupčného či klientelistického správania. Šéf Smeru-SD Robert Fico si myslí, že ide o typický obraz biedy vládnutia posledných troch rokov. Vlčan podľa neho klamal, keď povedal, že o projekte prakticky nič nevie. Považuje to za evidentné rodinkárstvo, kde došlo k porušeniu všetkých etických pravidiel.



Poslankyňa Jarmila Halgašová (SaS) krok Vlčana neočakávala, ale považuje to za prejav politickej kultúry. "V poslednom období čelil viacerým kauzám a nespokojnosti. Táto dotácia bola asi len vyvrcholením," povedala v parlamente novinárom.



Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) vo štvrtok oznámil, že sa rozhodol odísť z funkcie pre medializovanú kauzu rodinnej spoločnosti, ktorá dostala od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR nenávratný príspevok vo výške približne 1,4 milióna eur. Agrominister nevidí zo strany spoločnosti ani zo svojej strany žiadne porušenie zákona ani etických princípov. Nechce však zotrvávaním vo funkcii spôsobovať problémy danej komunite ľudí na južnom Slovensku.