Opozícia odmieta, aby schôdzu viedol M. Glváč, blokovali diskusiu

Bratislava 24. októbra (TASR) - Opoziční poslanci odmietajú, aby viedol schôdzu Národnej rady (NR) SR jej podpredseda Martin Glváč (Smer-SD). Žiadajú, aby schôdzi predsedal niekto iný. V pléne sa do rozpravy prihlásili viacerí opoziční poslanci, nevystúpili však k aktuálne predloženému návrhu, namiesto toho poukázali na jeho údajnú komunikáciu s Marianom K. Glváč sa podľa nich spreneveril svojej funkcii a znevažuje svojou prítomnosťou v pozícii podpredsedu všetko to, čo je v parlamente prerokúvané.



Ondrej Dostál (SaS) počas rozpravy v pléne povedal, že chce predložiť procedurálny návrh, aby schôdzu neviedol Glváč. Argumentoval tým, že by to nemal robiť človek, ktorý oslovoval mafiána Mariana K. "Majko" a podvodníka Ladislava Baštrnáka "Lacko". Podľa jeho slov sa Glváč spreneveril svojej funkcii.



Glváč reagoval tým, že rokovací poriadok presne stanovuje, kedy je možné podať procedurálny návrh. Navrhol, aby sa o návrhu hlasovalo v pondelok.



Anna Zemanová (SaS) skonštatovala, že bola pripravená poukázať na viaceré faktory v súvislosti s predloženým zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Nemôže to však urobiť, pretože Glváč vo funkcii podpredsedu podľa nej znevažuje prerokúvané témy. Považuje za neprípustné, aby takto podozrivý človek predsedal schôdzi.



"Nechceme vás tu vidieť, nechceme vás tu my, nechcú vás tu občania," vyhlásila Jana Cigániková (SaS) s tým, že Glváč komunikoval s vrahom. Glváč reagoval tým, že s vrahom komunikoval predseda SaS Richard Sulík. Cigániková dodala, že pokiaľ predsedá schôdzi, nedočká sa od opozičných poslancov žiadneho iného príspevku.



Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič opätovne poukázal na to, že Glváč klamal o svojich stretnutiach s Marianom K. Nahlas čítal úryvky z ich komunikácie. Glváč by mal podľa neho odísť z funkcie podpredsedu.



V pléne padli slová ako sluha a kamarát mafiána, hanba parlamentu a podobne. Podľa poslancov by mal Glváč "chodiť po kanáloch" a nie predsedať schôdzi.



Do diskusie sa Glváčovi stranícki kolegovia nezapojili. V pléne sedelo len niekoľko koaličných poslancov.