Opozícia odmieta nedôstojné správanie koalície,robí si z nás dobrý deň

Bratislava 29. júna (TASR) – Opozícia opustila rokovaciu sálu na protest proti "nedôstojnému" správaniu koalície. Uviedol to líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini v utorok večer po tom, ako sa mimoriadna schôdza venovaná odvolávaniu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) viackrát odkladala.



Pellegrini skonštatoval, že po 30-minútovej technickej prestávke boli pripravení plynule prejsť k mimoriadnej schôdzi na odvolávanie Matoviča. "Po 30 minútach sme všetci do jedného boli v rokovacej sále, následne nám bolo oznámené, že nevieme z akých dôvodov sa odďaľuje toto rokovanie o ďalších 30 minút," dodal. Keď ďalších 15 minút nedostali odpoveď, prečo parlament nepokračuje v rokovaní, opozícia sa rozhodla, že sálu na protest proti správaniu koalície opustí. "Je to jednoducho hra, myslia si, že nás týmto znechutia," tvrdí.



Odmietol, aby si z opozície niekto robil "dobrý deň". "Nemali sme nič proti dôstojnému rokovaniu aj vo večerných hodinách," zdôraznil Pellegrini. Dodal, že v stredu budú navrhovatelia prítomní a pripravení na rokovanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Matoviča. Koalícia je podľa neho zrejme v neistote, ako dopadne hlasovanie o osude ministra financií.



"Šíri sa veľký strach predovšetkým z toho, že máme k dispozícii dôkazy, ktoré potvrdzujú, že hlavní udavači sú dnes korumpovaní touto vládou a sú im dávané obrovské štátne zákazky, aby pokračovali vo svojej špinavej práci voči opozícii," poznamenal predseda Smeru-SD Robert Fico. Matovič je podľa neho "neschopný, nevzdelaný intrigán".



Začiatok mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Igora Matoviča z postu ministra financií sa viackrát odkladal. Sálu napokon po vyše hodinovom čakaní opustili poslanci Smeru-SD aj väčšina nezaradených. Keďže plénum nebolo viackrát uznášaniaschopné, podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) určil termín mimoriadnej schôdze na stredu (30. 6.) o 12.00 h.