Opozícia opäť vyzvala Glváča na odchod z funkcie podpredsedu NR SR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Opozícia opätovne žiada Martina Glváča (Smer-SD), aby odstúpil z pozície podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to líder hnutia OĽaNO Igor Matovič po tom, ako sa nepodarilo poslancom v utorok v pléne schváliť program mimoriadnej schôdze na odvolanie Glváča.







"Sme hlboko sklamaní, že Bélovi Bugárovi (Most-Híd) vôbec nevadí, že máme explicitné dôkazy o tom, že Martin Glváč je sluha mafie. Nevadí to ani Andrejovi Dankovi (SNS), ani premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD)," povedal Matovič s tým, že im koalícia neumožnila, aby sa konala mimoriadna schôdza. Opätovne vyzval Glváča, aby v sebe "našiel kúsky cti" a odstúpil. Tvrdí, že rovnakých "sluhov mafie" ako Glváč je v Smere-SD viac.



"My tu nestojíme ako trestný tribunál. Ale jedno je fakt - jeho politická zodpovednosť, jeho meno politika, ktoré bolo vážne poškodené," zdôraznila Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Dodala, že takýto človek, ktorý je podľa nej preukázateľne prepojený na mafiu, nemôže ostávať vo funkcii podpredsedu parlamentu. Dodala, že v Smere-SD môže mať akúkoľvek čestnú funkciu, ale nie v NR SR.



Glváč mal v utorok čeliť odvolávaniu na mimoriadnej schôdzi parlamentu, ktorú iniciovala opozícia pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Poslancom sa však v pléne nepodarilo schváliť program mimoriadnej schôdze.



V utorok pred mimoriadnou schôdzou sa predstavitelia Smeru-SD stretli, aby prerokovali zmenu stanov vzhľadom na novelu zákona o politických stranách. Dotknúť sa tiež mali toho, či má Glváč ostať vo funkcii podpredsedu parlamentu. Premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini naznačil, že by Glváčov odchod uvítal.



Glváč pred stretnutím povedal, že ku svojej údajnej komunikácii zaujme stanovisko popoludní. Potvrdil, že s Marianom K. komunikoval. "Samozrejme, ale nie tak, ako sa to uvádza v tých správach, mnoho z nich je prekrútených, vytrhnutých, mnohé tam chýbajú," vysvetlil.



Podpredseda parlamentu poprel tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany. Poprel tiež tvrdenia Matoviča o jeho údajnej komunikácii cez Viber.