Opozícia Pellegrinimu: Nezdržiavajte zverejnenie Trestného zákona

Bratislava 26. februára (TASR) - Opozičné strany PS, KDH a SaS vyzývajú predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD), aby si plnil svoje ústavné povinnosti a nezdržiaval proces zverejnenia už schválenej novely Trestného zákona v Zbierke zákonov.



"Pellegrini hovoril, že nechce byť nikoho podržtaška. Od volieb však ochotne podržal všetko, čo od neho Robert Fico chcel. Teraz dokonca zdržiava aj novelu Trestného zákona, aby sa nedostala na ministerstvo spravodlivosti ani na Ústavný súd SR. Vyzývam ho, aby okamžite konal a nezdržiaval. Nechajte rozhodnúť Ústavný súd," vyhlásil predseda PS a podpredseda NR SR Michal Šimečka.



Opoziční lídri poukázali na to, že novelu schválil parlament ešte 8. februára a podpísala ju už prezidentka Zuzana Čaputová aj premiér Robert Fico (Smer-SD). Na ťahu je podľa nich teraz predseda parlamentu, ktorý zdržiava jej doručenie na ministerstvo spravodlivosti, ktoré má zabezpečiť zverejnenie novely v Zbierke zákonov. Zdržiavanie podľa opozície bráni tomu, aby sa novelou mohol zaoberať Ústavný súd SR ešte pred začiatkom jej účinnosti 15. marca.



Predseda KDH Milan Majerský pripomenul, že vládna koalícia obviňovala opozíciu zo zdržiavania pri diskusii v parlamente, no teraz celý proces zdržiavajú aktéri koalície.



Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka Pellegrini pri podpise novely Trestného zákona obštruuje. "Ak by sme čakali, že sa pred prezidentskými voľbami zachová ako suverénny líder politickej strany, tak jeho správanie je dôkazom, že bude vždy konať tak, ako si to praje Robert Fico. Tento človek je nebezpečenstvom pre nezávislý a nadstranícky prezidentský úrad," uzavrel Sulík.



Pellegrini ešte minulý týždeň uviedol, že bude pri zverejňovaní novely Trestného zákona v Zbierke zákonov postupovať v zmysle zákona.