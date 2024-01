Opozícia podala podnet na Generálnu prokuratúru SR

Bratislava 17. januára (TASR) - Opoziční poslanci podali na Generálnu prokuratúru (GP) SR podnet pre rozhodnutie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) o zaradení nemocnice Bory a Kardiocentra Agel do vyššej kategórie nemocníc. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia Progresívneho Slovenska. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii deklarovalo, že poskytne maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.



"Ministerku opakovane žiadame o zosúladenie jej rozhodnutí so zákonom. Žiaľ, neúspešne. Preto sme sa rozhodli podať podnet na Generálnu prokuratúru. Bory ani Agel jednoznačne nespĺňajú zákonom predpísané kritériá," vyhlásil poslanec Oskar Dvořák (PS), ktorý podal podnet spolu s poslancami Petrom Stachurom, Františkom Majerským (obaja KDH) a Marekom Krajčím (hnutie Slovensko).



Ministerka podľa Dvořáka nevysvetlila, či a ako spĺňajú tieto nemocnice zákonné kritériá, akými sú minimálne spádové oblasti, plnenie všetkých predpísaných medicínskych služieb a minimálne personálne a materiálno-technické kritériá. "Keďže som bol pri tvorbe nemocničnej reformy, viem, že tieto kritériá existujú práve preto, aby bola zabezpečená základná kvalita a bezpečnosť pre pacientov," podotkol Dvořák.







Ministerstvo zdravotníctva SR skonštatovalo, že sa musí najprv detailne oboznámiť s obsahom podnetu, ktorý podali opoziční poslanci. "Zároveň poskytneme maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní," uviedol rezort s tým, že o ďalších krokoch bude informovať.



Predstavitelia Nemocnice Bory považujú za absurdné, že namiesto skutočných problémov s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti trápi opozičných poslancov podmienené zaradenie Borov do tretej úrovne optimalizovanej siete. "A to aj napriek tomu, že bez tohto administratívneho rozhodnutia by podľa platnej legislatívy nemohla Nemocnica Bory poskytovať stovkám pacientov aj medicínske výkony, ktoré boli doteraz na Slovensku nedostupné," upozornil Tomáš Kráľ, hovorca siete Penta Hospitals SK, pod ktorú nemocnica patrí. Dodal, že zaradenie do akejkoľvek nižšej úrovne ako úroveň tri by znemožnilo nemocnici realizovať zdravotnícke výkony, v ktorých je už dnes etablovaná, napríklad robotickú chirurgiu.



Opoziční poslanci sa s podnetmi na Generálnu prokuratúru SR obrátili aj v decembri. Žiadali vtedy o preverenie postupu rezortu zdravotníctva pri kategorizácii nemocníc.