< sekcia Slovensko
Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. augusta (TASR) - Opozičné strany podávajú v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Dôvodom je netransparentný dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec Oskar Dvořák (PS).
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.