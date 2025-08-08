Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva

Na snímke Oskar Dvořák. Foto: TASR - Martin Baumann

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Opozičné strany podávajú v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Dôvodom je netransparentný dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec Oskar Dvořák (PS).





.

