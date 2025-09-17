< sekcia Slovensko
Opozícia podporuje zhromaždenie policajných a hasičských odborárov
Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) rozumie nespokojnosti policajtov, hasičov aj horských záchranárov.
Bratislava 17. septembra (TASR) - Opozičné politické strany podporujú zhromaždenie policajtov a hasičov, ktoré sa koná v stredu pred budovou Národnej rady (NR) SR. Opozícia kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), že pri nástupe do funkcie sľuboval zlepšenie podmienok, namiesto toho má najnovší konsolidačný balíček priniesť zmrazenie valorizácie aj pre policajtov, hasičov či záchranárov. Poukazujú na dohodu s vládou o valorizácii platov. KDH vyzýva ministra vnútra, aby rokoval s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).
„Táto valorizácia by mala byť rešpektovaná a mala by byť zohľadnená aj pre policajtov, hasičov, pretože to sú ľudia, ktorí zachraňujú a starajú sa o našu bezpečnosť,“ vyhlásil na tlačovej konferencii poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS). Očakával by, že budú žiadať aj odstúpenie ministra, ktorý nie je podľa Krúpu schopný plniť sľuby.
Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) rozumie nespokojnosti policajtov, hasičov aj horských záchranárov. Poukázal na dohodu z roku 2024, podľa ktorej by sa mali platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe od roku 2026 valorizovať o päť percent, no v rámci konsolidácie by sa tak stať nemalo. „Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok hodil policajtov, hasičov a horských záchranárov cez palubu. Je to jednoznačné z toho, aký návrh konsolidácie prišiel do parlamentu,“ skonštatoval Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Myslí si, že keby Šutaj Eštok nevyhadzoval peniaze na predražené kšefty, nemusel by siahať na platy policajtov, hasičov ani horských záchranárov.
Poslankyňa Andrea Turčanová (KDH) pripomenula, že policajti a hasiči dostanú reálne v mzdách ešte menej, ako majú dnes. „Nie že nedostanú sľúbenú valorizáciu, ale nedostanú ani odvody,“ pripomenula na tlačovej konferencii. Dodala, že aj dnes stále chýba vyše 3000 policajtov. „Vnútorná bezpečnosť štátu je niečo, s čím sa nedá hazardovať,“ zdôraznila.
Policajných odborárov podporuje aj opozičné hnutie PS. „Policajní odborári protestujú, lebo sú sklamaní, že minister vnútra Šutaj Eštok nedodržal svoje slovo. V čase bezpečnostných hrozieb na Slovensku a v okolí by mali policajti pomáhať a chrániť, nie bojovať o to, čo mali dávno sľúbené a na čo sa spoliehajú,“ uviedol v stanovisku poslanec za PS Jaroslav Spišiak. Myslí si, že prioritou súčasnej vlády nikdy nebolo vytváranie vhodných podmienok pre policajtov. „Prioritou bolo pomáhanie zločincom a kriminalite, čo ešte sťažilo prácu polície,“ dodal.
Pred parlamentom sa v stredu koná zhromaždenie policajných odborárov „za spravodlivú valorizáciu platov“. Pridali sa k nim aj hasičskí odborári. Reagujú tak na tretí konsolidačný balíček, o ktorom sa práve rokuje v parlamente. Jedným z bodov je zmrazenie valorizácie platov štátnych zamestnancov na budúci rok. Odborári sa obávajú oslabenia „už beztak narušeného fungovania Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru“. Poukázali, že zbory dlhodobo zápasia s nedostatkom personálu. Policajní odborári takisto pripomínajú, že medzi odborármi, zamestnávateľmi a vládou platí dohoda, podľa ktorej má byť v roku 2026 valorizácia platov o päť percent.
