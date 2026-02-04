< sekcia Slovensko
Opozícia postupne v pléne predstavuje návrhy na odvolanie ministrov
Tamara Stohlová (PS) v pléne vyčítala koalícii, že neumožnila otvoriť mimoriadne schôdze k návrhom na odvolanie viacerých ministrov a vlády.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - V pléne Národnej rady (NR) SR v stredu večer pokračuje predstavovanie návrhov na odvolanie jednotlivých členov vlády. Ako prvý vystúpil poslanec František Mikloško (KDH), ktorý predniesol návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde. Postupne vystupujú ďalší opoziční poslanci. Po predstavení všetkých ôsmich návrhov sa otvorí tzv. zlúčená rozprava, teda spoločná debata o všetkých návrhoch. Rokovanie pokračuje aj po 20.00 h.
Mikloško pripomenul, že návrh na vyslovenie nedôvery vláde prišiel už v januári 2025 a parlament sa k rokovaniu odhodlal až po roku. Hovorí o cynizme. „Dať rokovanie až do noci v zmysle - porozprávajte sa medzi sebou do sýtosti - je cynicky trápne,“ myslí si. Pripomenul protesty v súvislosti s prijatou novelou trestných kódexov zo začiatku roka 2025. „Od začiatku bolo jasné, že touto novelou sa idu zahládzať stopy o korupcii minulých vlád, v ktorých bola zastúpená terajšia vládna koalícia,“ skonštatoval a dodal, že ďalšie protesty proti vláde sa konali po tom, čo koalícia zrušila deň pracovného pokoja v štátny sviatok 17. novembra.
Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) vyčítal jeho návštevu Číny v spoločnosti predstaviteľov totalitných diktatúr. „Politika Roberta Fica na štyri svetové strany vedie Slovensko do politickej izolácie v priestore, ktorý nám je vlastný - v EÚ,“ povedal Mikloško. Slovensko má podľa neho právo kritizovať kroky Bruselu, no ak by si chcel každý presadiť svoje videnie, znamenalo by to koniec EÚ.
Juraj Krúpa (SaS) v pléne namietal, že diskusia o odvolávaniach je spojená a o návrhoch sa nerokuje samostatne. „Vládna koalícia nás takto v podstate ochudobnila o čas,“ podotkol. Poukázal aj na to, že členovia vlády, ktorí majú odvolávaniu čeliť, neboli počas predstavovania návrhov prítomní v sále. „V minulom volebnom období tu v takomto prípade zakaždým sedeli ministri aj predseda vlády,“ pripomenul.
Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) predpokladá, že do sály ani nikto z vlády nepríde. Opätovne kritizoval spôsob diskusie. Namietal presúvanie návrhov z jednotlivých schôdzí aj zlúčenie do jednej rozpravy. Označil to za neúctivé. Je to podľa neho v rozpore s demokratickými princípmi.
Tamara Stohlová (PS) v pléne vyčítala koalícii, že neumožnila otvoriť mimoriadne schôdze k návrhom na odvolanie viacerých ministrov a vlády. Kritizovala, že sa na rad dostali až teraz a navyše v zlúčenej rozprave. Svoje výhrady tlmočila aj k nočnému rokovaniu. Myslí si, že koalícia chcela naplánovaním diskusie v nočných hodinách docieliť, aby diskusiu počulo čo najmenej ľudí.
