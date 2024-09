Opozícia poukazuje na ďalší odsudzujúci rozsudok v prípade Dušana K.

Bratislava 3. septembra (TASR) - Opozičné strany poukazujú na ďalší odsudzujúci rozsudok v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Hnutie PS žiada ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby na mimoriadnej schôdzi vysvetlil dôvody dovolania v prospech Dušana. K. Podľa hnutia Slovensko by po odsudzujúcom rozsudku nad Dušanom K. mal Susko ako minister okamžite skončiť. KDH berie na vedomie utorkové rozhodnutie v korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora, avšak je podľa neho potrebné počkať na konečné rozhodnutie. TASR o tom informovali z PS, KDH a hnutia Slovensko.



Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková (PS) priblížila, že spolu s opozičnými kolegami zvolávajú mimoriadne rokovanie Ústavnoprávneho výboru NR SR, kde môže minister predstaviť svoje dôvody dovolania. "Kroky ministra spravodlivosti vzbudzujú vážne pochybnosti o tom, či svoju funkciu naozaj vykonáva v mene spravodlivosti," dodala Plaváková. Tým, že kroky podľa nej nevysvetľuje, tak tieto obavy len posilňuje.



"Je to absolútne fiasko ministra spravodlivosti, ktorý len nedávno vytiahol Dušana K. z väzenia v inom korupčnom prípade," uviedol poslanec a podpredseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Podotkol, že odsudzujúci rozsudok vyniesol sudca Michal Truban, ktorý bol za predchádzajúcich dvoch vlád strany Smer-SD dvakrát predsedom Špecializovaného trestného súdu a nedávno opäť vyhral výberové konanie na túto funkciu.



"Dlhodobo opakujeme, že je potrebné budovať inštitucionálnu dôveru vrátane nezávislej justície. Lebo iba fungujúci súdny systém zabezpečí ochranu práv a bezpečnosť občanov," ozrejmil podpredseda KDH Viliam Karas.



Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), v utorok uznal bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. za vinného, ale od uloženia súhrnného trestu upustil. Obžaloba ho vinila zo zločinu prijímania úplatku. V roku 2016 mal v špeciálne upravenej knihe prijať 50.000 eur za to, že bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaný sa voči nemu odvolal, rozhodovať tak bude Najvyšší súd SR. Prokurátor si ponechal zákonnú lehotu.



Minister spravodlivosti podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. a prerušil jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.