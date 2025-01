Opozícia považuje premiérove vyjadrenia za snahu prekryť zlyhania

Bratislava 22. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa Progresívneho Slovenska (PS) straší ľudí, aby zakryl vlastné zlyhania. Podľa strany SaS má strach zo slobodne prejaveného názoru občanov. Opozičné strany to uviedli to v reakcii na Ficove vyjadrenia v súvislosti so správou Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorou sa má vo štvrtok (23. 1.) zaoberať Bezpečnostná rada SR. Opozičné KDH zároveň žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby po rokovaní rady pozval do Prezidentského paláca predstaviteľov opozičných strán a informoval ich o jej záveroch.



"Robert Fico pokračuje v šírení bludov. Zneužíva pritom tajné služby, aby umlčal opozíciu a prekryl zlyhania, ktoré sa nakopili za 14 rokov jeho vlády - kolabujúce zdravotníctvo, rozpadajúce sa mosty či ekonomický úpadok. Slovensko si zaslúži premiéra, ktorý namiesto paranoidných tlačoviek začne riešiť problémy ľudí," vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.



Líder SaS Branislav Gröhling tvrdí, že premiér má strach. "Straší o majdane, zvoláva bezpečnostnú radu, splieta smiešne konšpirácie, ktorým neuveria už ani v poslednej krčme. Fico totiž už strašil hlúposťami veľakrát a nikdy sa nič nenaplnilo. V skutočnosti občianske protesty prebehli pokojne. Ľudia spievali hymnu. Odmietli Ficovu nenávistnú politiku a jeho podlizovanie sa Rusku. A toho sa Fico bojí. Bojí sa pravdy a toho, že občania by si mohli slobodne vyjadriť svoj názor," uviedol. Premiérove vyjadrenia označil za urážku občanov. Zároveň sú však podľa neho dokonalou pozvánkou na občianske protesty.



Podpredseda KDH Viliam Karas považuje za neprípustné, aby koalícia informovala verejnosť o správe SIS útržkovito a bez toho, aby mala opozícia možnosť byť informovaná o hrozbách o prevrate, o ktorých hovorí premiér. "KDH vyzýva prezidenta SR, aby bezprostredne po zasadnutí bezpečnostnej rady zvolal do Prezidentského paláca predstaviteľov opozičných strán. Je to v záujme Slovenska," povedal.



Premiér zvolal na štvrtok rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Zaoberať sa má informáciami zo správy SIS, ktorá bola v utorok (21. 1.) čítaná v pléne Národnej rady SR. Tajná služba uviedla, že získala závažné informácie o "dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR". Opozícia podľa Fica nechce ísť do férovej súťaže. Premiér sa obáva masových protestov a prebratia moci v krajine. Avizoval, že na bezpečnostnej rade budú prijaté preventívne opatrenia na zabránenie eskalácii.