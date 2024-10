Opozícia pri odchode D. Muňka do klubu SNS hovorí o tzv. zlepenci

Bratislava 23. októbra (TASR) - Opoziční lídri z KDH a PS označili vládnu koalíciu za tzv. zlepenec. V súvislosti s odchodom trojice poslancov z poslaneckého klubu SNS a následným posilnením klubu príchodom poslanca za Smer-SD Dušana Muňka hovorí opozícia o narušených vzťahoch v koalícii.



"Odchod Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov ukazuje, v akom stave sa nachádza táto koalícia. Po roku od volieb sú vzťahy v koalícii už bez akýchkoľvek pochýb na bode mrazu. Už sa ani nesnažia niektoré veci skrývať a posilnenie klubu SNS o Dušana Muňka je podvodom na voličoch," uviedol v stanovisku predseda KDH Milan Majerský. Poukázal na to, že Muňko ostáva členom Smeru-SD, hoci formálne vstúpil do klubu SNS. "Už nie je zlepencom iba klub SNS, ale aj celá koalícia. Robert Fico zjavne nezvláda situáciu a aktuálny stav považujeme za začiatok rozpadu vládnej koalície," dodal šéf KDH.



Aj predseda opozičného PS Michal Šimečka hovorí o zlepenci. Upozornil, že premiér Robert Fico (Smer-SD) používal tento pojem na vládne strany, keď bol v opozícii. "Aby zachránil poslanecký klub trojpercentného Andreja Danka, ktorý mal po odchode Huliakovcov zaniknúť, posunul mu do neho svojho Dušana Muňka," reagoval s tým, že to ukazuje na to, že Ficovej vláde "tečie už v prvom roku riadne do topánok".



Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) tvrdí, že vládna koalícia predvádza chaos. "Poslancov si posúvajú ako lacný tovar," skonštatovala na sociálnej sieti. Koalícia podľa nej poprela výsledky parlamentných volieb, keď Muňko vstúpil do klubu SNS.



Vďaka Muňkovi má klub SNS osem členov. Smer-SD deklaruje, že Muňko vstúpil do klubu SNS čisto z formálno-právnych dôvodov, keďže z hľadiska procedúr v parlamente je dôležitá existencia troch klubov.



Poslanecký klub SNS mal desať členov, po odchode trojice poslancov okolo predsedu mimoparlamentnej strany Národná koalícia Rudolfa Huliaka by mal sedem, čo znamená, že by klub zanikol. Rokovací poriadok NR SR totiž hovorí, že poslanecký klub musí mať najmenej osem členov.



Poslanci Huliak, Ivan Ševčík a Pavol Ľupták oznámili odchod z klubu SNS v utorok (22. 10.). Naďalej plánujú dodržiavať koaličnú zmluvu a podporovať vládu Fica.