Opozícia sa obáva dlhších lehôt pri jednodňovej starostlivosti

Bratislava 2. októbra (TASR) - Zástupcovia ambulantného sektora aj opozícia kritizujú rozhodnutie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) nezazmluvniť viacerých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Upozorňujú na to, že krok môže priniesť predĺženie čakacích lehôt na zákroky. VšZP tvrdenia odmieta. Deklaruje, že krok smeruje k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, nie obmedzeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti.



"Rozhodnutia poisťovne sú vždy založené na dátach, odborných odporúčaniach a prioritách zdravotníckeho systému, nie politických záujmoch. VšZP sa rozhodla nezazmluvniť niekoľkých poskytovateľov jednodňovej ambulantnej starostlivosti, kde si poistenci musia zdravotnú starostlivosť hradiť sami. Tento krok sa týka aj poskytovateľov, u ktorých boli identifikované súbehy lekárskych úväzkov - lekári pracujúci súčasne v ústavnej aj jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Takýmto spôsobom VšZP dáva prednosť nemocniciam, aby finančné prostriedky zostali v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti," poznamenali z oddelenia komunikácie štátnej poisťovne.



VšZP zároveň deklarovala, že sa dohodla s Asociáciou nemocníc Slovenska na tom, že v nej združené nemocnice v rámci svojich kapacít prevezmú jej poistencov. "Navyše, v týchto zariadeniach sú poplatky za výkony regulované a výrazne nižšie. Cieľom je zabezpečiť, aby poistenci nemuseli platiť za jednodňovú ambulantnú starostlivosť, ale aby mali prístup k bezplatnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného systému," uviedla v stanovisku. Prijaté opatrenia by podľa nej nemali viesť k predĺženiu čakacích lehôt pre poistencov.



Asociácia súkromných lekárov SR si však myslí, že zrušenie zmlúv viacerým poskytovateľom a zavedenie limitov ostatným zariadeniam sa odrazí na nedostupnosti jednodňovej starostlivosti pre pacientov VšZP. "Ak ste sa doteraz chceli vyhnúť pobytu v nemocnici, odteraz to tak nebude. Nevyhnete sa hospitalizácii pri operácii žlčníka, prietrže, gynekologických operáciách, problémom bude aj odstránenie šedého zákalu či iné očné operácie," podotkla.



Krok namieta aj Zväz ambulantných poskytovateľov. Považuje ho za neštandardný, nekorektný a najmä diskriminačný. "Týmto konaním výrazne znižuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti a obmedzuje vlastný výber pacientov. Máme vážne obavy, že toto konanie nastavuje nebezpečný precedens, ktorý by do budúcnosti mohol byť zavedený ako štandard aj voči ostatným ambulantným zariadeniam," skonštatovala prezidentka asociácie Jaroslava Orosová.



S rozhodnutím štátnej poisťovne vyjadrili nesúhlas aj opoziční predstavitelia. SaS hovorila o masovej redukcii "jednodňoviek". KDH to vníma ako riskantný krok. "Začať robiť poriadok v jednodňovej zdravotnej starostlivosti je správny krok, ale musí byť uvážený a dobre načasovaný. Tak, aby sa to nedotklo občanov. Ministerstvo zdravotníctva a štátna zdravotná poisťovňa mali tlačiť na štátne nemocničné zariadenia, aby výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti rozvíjali aj vo svojich priestoroch," dodal poslanec Peter Stachura (KDH). Apeloval na ministerstvo zdravotníctva, aby situáciu vyriešilo tak, aby poistenci VšZP, ktorí už majú naplánované výkony v jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ich mali uhradené.