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Opozícia sa podľa Rašiho vyhovára, schôdze sú zvolávané riadne
Odvolávania, ktoré navrhuje opozícia, sú vždy v pracovnej dobe, vždy o tom vedia minimálne 24 alebo 48 hodín dopredu a vždy majú čas sa pripraviť.
Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Mesterová (PS) sa podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) vyhovára. V súvislosti s jej nedeľným vyjadrením v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to Raši uviedol na sociálnej sieti. Mesterová v televízii odpovedala na otázku, prečo opozícia na ňou zvolané odvolávania ministrov nebýva v plnom počte.
„Odvolávania, ktoré navrhuje opozícia, sú vždy v pracovnej dobe, vždy o tom vedia minimálne 24 alebo 48 hodín dopredu a vždy majú čas sa pripraviť. Tieto odvolávania prebiehajú vždy v časoch, keď bežní občania Slovenskej republiky už dávno pracujú. Chabá výhovorka a zlá výhovorka. Opozícia navrhuje odvolávania členov vlády a sama nevie prísť na tieto odvolávania v plnom počte. To je naozaj jedna veľká hanba,“ vyhlásil Raši.
Mesterová v STVR v nedeľu na otázku o neúčasti všetkých opozičných poslancov v parlamente vyhlásila, že opozícia sa o zvolaní mimoriadnych schôdzí dozvedá z večera do rána a na poslednú chvíľu. Argumentovala napríklad tým, že odvolávanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z postu podpredsedu parlamentu má byť v utorok (9. 6.), viacerí poslanci sú pritom podľa nej na pracovných cestách, kam ich poslala práve Národná rada SR. „Keď koalícia potrebuje hlasy, tak si prispôsobí otváranie tých bodov a tých hlasovaní, kde potrebujú plnú účasť podľa toho, kde majú vlastných poslancov. My sa musíme prispôsobiť tomu, ako príde pozvánka z vedenia Národnej rady,“ dodala.
„Odvolávania, ktoré navrhuje opozícia, sú vždy v pracovnej dobe, vždy o tom vedia minimálne 24 alebo 48 hodín dopredu a vždy majú čas sa pripraviť. Tieto odvolávania prebiehajú vždy v časoch, keď bežní občania Slovenskej republiky už dávno pracujú. Chabá výhovorka a zlá výhovorka. Opozícia navrhuje odvolávania členov vlády a sama nevie prísť na tieto odvolávania v plnom počte. To je naozaj jedna veľká hanba,“ vyhlásil Raši.
Mesterová v STVR v nedeľu na otázku o neúčasti všetkých opozičných poslancov v parlamente vyhlásila, že opozícia sa o zvolaní mimoriadnych schôdzí dozvedá z večera do rána a na poslednú chvíľu. Argumentovala napríklad tým, že odvolávanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z postu podpredsedu parlamentu má byť v utorok (9. 6.), viacerí poslanci sú pritom podľa nej na pracovných cestách, kam ich poslala práve Národná rada SR. „Keď koalícia potrebuje hlasy, tak si prispôsobí otváranie tých bodov a tých hlasovaní, kde potrebujú plnú účasť podľa toho, kde majú vlastných poslancov. My sa musíme prispôsobiť tomu, ako príde pozvánka z vedenia Národnej rady,“ dodala.