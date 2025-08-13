< sekcia Slovensko
Opozícia: Šaško priznal podozrenia pri tendri,trváme na jeho odstúpení
Operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby (OS ZZS) SR zrušilo v stredu výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS.
Bratislava 13. augusta (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podľa opozičných PS, hnutia Slovensko a Za ľudí svojim stredajším vystúpením priznal podozrenia pri tendri na záchranky. Opozícia mu vyčíta, že ich nevysvetlil ani nevyvrátil a tiež, že nechce zverejniť výsledky zrušeného verejného obstarávania. Strany to uviedli v reakcii na ministrovu tlačovú konferenciu k zrušenému tendru s tým, že trvajú na jeho odstúpení z funkcie.
„Minister Šaško dokazuje každým svojím jedným vystúpením, že kryje obrovský megapodvod za dve miliardy eur, ktorý v slovenskom zdravotníctve nemá za ostatné roky obdoby, každým jedným svojím vystúpením dokazuje, že už nemá čo hľadať na poste ministra zdravotníctva ani jednu jedinú minútu,“ vyhlásil poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Minister podľa neho jasne priznal, že tender bol podvod a „kšeft“. „Dokázal, že išlo o podvod, jasne ho pomenoval, pomenoval skutkové podstaty, ktoré sa v ňom udiali, jednotlivé osoby, ktoré ich vykonali, takže už iba orgány činné v trestnom konaní v podstate majú jednoduchú robotu,“ skonštatoval.
Poslanec za hnutie PS Oskar Dvořák podotkol, že minister nevysvetlil a ani nevyvrátil prepojenia strany Hlas-SD s firmou Emergency Medical Solutions (EMS), ktorá má byť podľa neoficiálnych výsledkov tendra jednou z víťazných firiem. „Nedokáže prevziať zodpovednosť, zverejniť výsledky a vyvrátiť podozrenia, preto viac nemá na svojom mieste čo robiť. Toto je absolútne zlyhanie vo funkcii. Aj dnešná reakcia je dôkazom, že sa ministrovi nedá veriť, že by bol schopný otvorene komunikovať a viesť nový transparentný tender,“ uviedol poslanec.
Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) tvrdí, že minister v priamom prenose priznal, že podozrenia z manipulácie tendra na záchranky boli opodstatnené. „Keby na kauzu neupozorňovala opozícia a nezávislí novinári, obrovský podvod by bol dokonaný. Minister Šaško tak teda nemal inú možnosť, než tento škandalózny tender zastaviť, čo v žiadnom prípade neznižuje jeho plnú politickú zodpovednosť za pokus o spáchanie obrovskej zlodejiny. Nie je cieľom opozície neustále striehnuť nominantovi Hlasu na prsty. Preto trváme na tom, že Šaško musí odstúpiť a rezort zdravotníctva musí byť strane Hlas odobratý,“ poznamenala.
Operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby (OS ZZS) SR zrušilo v stredu výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Minister zdravotníctva zdôraznil, že tender bol zrušený zákonným spôsobom. Pripustil, že v rámci výberového konania existovala právna neistota. Tiež, že správa o vyhodnotení tendra, ktorú odoslalo ministerstvu operačné stredisko, mala závažné nedostatky. Keďže je tender zrušený, jeho výsledky sú podľa ministra „irelevantné“, preto o nich ani o presnom zložení komisie nebude informovať.
Šaško avizoval, že nastane nový proces, do ktorého sa všetci budú môcť prihlásiť opäť. Na štvrtkovej (14. 8.) koaličnej rade chce zároveň navrhnúť, aby mali štátne a verejné organizácie prednostné právo na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS).
V tendri sa súťažilo o 351 sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby. Jeho zrušeniu predchádzala kritika zo strany opozície aj koaličnej SNS. Opozičné strany v piatok 8. augusta v tejto súvislosti podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi.
