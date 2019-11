Opozícia si pripomenula odkaz revolúcie na Námestí SNP

Bratislava 17. novembra (TASR) - Odkaz Novembra '89 si v nedeľu pripomenuli lídri opozície na Námestí SNP, ktoré zaplnili stovky ľudí. Podujatie Verejnosť za spravodlivosť organizovalo hnutie OĽaNO. Vystúpenia rečníkov sprevádzala kapela Tublatanka.



"Priatelia, sme tu opäť po 30 rokoch," privítal námestie poslanec Národnej rady SR a tvár revolúcie Ján Budaj (OĽaNO). Niekdajšia požiadavka Verejnosti proti násiliu (VPN), žiadosť na nestranné súdy, prokuratúru a vytvorenie právneho štátu podľa neho nebola splnená. Pripomenul, že zmenu možno dosiahnuť vo voľbách.



Prostredníctvom videa sa prihovoril publiku aj ďalší aktér revolúcie Milan Kňažko. S novembrovými udalosťami je spojená aj Tublatanka, v čase revolúcie zapožičala organizátorom mítingov aparatúru.



Počas podujatia vystúpili viacerí zástupcovia opozičných strán. Okrem organizátora Igora Matoviča z OĽaNO a Gábora Grendela ako zástupcu hnutia NOVA aj Richard Sulík a Lucia Ďuriš Nicholsonová za SaS, ale tiež predstavitelia mimoparlamentných strán - Andrej Kiska, Juraj Šeliga a Jana Žitňanská zo strany Za ľudí, Marián Čaučík za KDH, Michal Truban ako reprezentant koalície PS-Spolu, József Berényi za SMK či Anna Záborská z Kresťanskej únie. Podujatie podporil aj bývalý kandidát na prezidenta Robert Mistrík.



Príhovory účastníkov spájali nielen spomienky a odkazy na revolučné udalosti, no predovšetkým výzvy do budúcnosti. Niekoľkokrát zaznelo heslo "v jednote je sila", ako výzva k spojeniu do budúcoročných volieb. "Revolúcia trvá v každom z nás, kto verí v ideály Novembra," vyslovil sa Matovič.



Počas zhromaždenia zaznela aj revolučná pieseň Sľúbili sme si lásku, záver patril hymne SR. Budaj a Matovič tiež povzbudili ľudí, aby zapálili sviečku na pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.