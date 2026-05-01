Piatok 1. máj 2026
Opozícia si pripomína 22. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie

Na snímke poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Jaroslav Novák

SaS chce, aby bolo európske ukotvenie Slovenska chránené ústavnou väčšinou a nie aby záviselo od nálady jednej vlády.

Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Opozícia si pripomenula 22. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ). Strana SaS považuje vstup SR do EÚ za najdôležitejší míľnik našej novodobej histórie. Zároveň varuje pred snahami o vystúpenie z tohto zoskupenia. Pre hnutie PS znamená 22 rokov Slovenska v EÚ slobodu cestovať, študovať a pracovať, ako aj investície, ktoré menia naše mestá a regióny. Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) pri príležitosti piatkového Sviatku práce a výročia vstupu SR do EÚ hovorí o úpadku sociálneho štátu, prepúšťaní a hrozbe zmrazenia eurofondov pre Slovensko.

„Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie považujem za najdôležitejší míľnik našej novodobej histórie. Dnes, 22 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie, čelíme snahám o podkopanie nášho členstva v tomto zoskupení,“ uviedol šéf SaS a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling. Pripomenul, že SaS navrhla zakotviť členstvo Slovenska v EÚ priamo do Ústavy SR.

SaS chce, aby bolo európske ukotvenie Slovenska chránené ústavnou väčšinou a nie aby záviselo od nálady jednej vlády. „Žiaľ, koalícia tento návrh odmietla. SaS bude aj naďalej bojovať za európsku budúcnosť Slovenska. Naša krajina musí ostať pevnou súčasťou Európskej únie - v duchu slobody a ekonomickej prosperity,“ uzavrel Gröhling.

Pri príležitosti výročia vstupu SR do EÚ pripomína Remišová možné zmrazenie eurofondov pre Slovensko, na ktoré Európsku komisiu tento týždeň vyzval Európsky parlament.
