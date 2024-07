Opozícia: Slovenskí poľnohospodári nepotrebujú vidieť premiéra v obilí

Bratislava 8. júla (TASR) - Slovenskí poľnohospodári nepotrebujú vidieť predsedu vlády v obilí, potrebujú férové podnikateľské prostredie, napríklad včas pridelené agroplatby. Predseda vlády by mal namiesto fotenia sa pri žatve vyvodiť zodpovednosť voči ministrovi pôdohospodárstva za klientelizmus pri prideľovaní agrodotácií. Uviedli to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR, predseda SaS Branislav Gröhling a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, v reakcii na žatevný výjazd premiéra v Slovenskej Novej Vsi.



"Videli sme, ako sa Robert Fico (Smer-SD) išiel populisticky poprechádzať po poli a myslí si, že fotkou v žite ukáže a dokáže poľnohospodárom - podnikateľom v tomto odvetví, ako mu záleží na ich práci. Všetci vieme, že sú to prázdne gestá. Malí roľníci a statkári sú touto vládou utláčaní a byrokraticky preťažení," spresnil Gröhling.



Fico by mal podľa Remišovej namiesto fotenia sa pri žatve vyvodiť zodpovednosť voči ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi (Smer-SD) za klientelizmus pri prideľovaní agrodotácií. Remišová oznámila, že informovala predsedníčku Európskej komisie, ako aj komisárov pre poľnohospodárstvo a kohéznu politiku o klientelistickom prideľovaní dotácií z Programu rozvoja vidieka.



Predseda vlády by sa podľa nej mal namiesto fotiek pri žatve odpovedať na otázky, prečo peniaze určené pre farmárov dostávajú poslanci vládnej koalície na projekty, ktoré s rozvojom vidieka a poľnohospodárstvom nemajú absolútne nič spoločné. "Robert Fico by mal ministra odvolať, nie sa s ním fotiť na žatve a privlastňovať si ťažkú prácu poľnohospodárov, na ktorej nemá žiadnu zásluhu," dodala Remišová.