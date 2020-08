Opozícia: SNP a jeho hrdinovia sú odkazom a vzorom aj mladej generácie

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) je jasný morálny imperatív pre výchovu mladých generácií, zaradilo nás k demokratickým krajinám, ktoré prispeli k porážke fašizmu. Pri príležitosti 76. výročia SNP to vyhlásil podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini. Upozornil na prekrúcanie dejín na sociálnych sieťach a inklinovanie mladých k podobnej ideológii. Mimoparlamentná opozicía rovnako vníma SNP ako silný odkaz súčasnej generácii a výrazný medzník v dejinách Slovenska. Hovorí o potrebe bojovať za slobodu a upozorňuje na nenávistnú politiku.



SNP podľa Pellegriniho ponúka silné príbehy Slovákov, ktorí sa nesklonili pred fašizmom a podporovali národnooslobodzovací zápas. "Svojimi osobnými príbehmi a hrdinstvom sú príkladom pre mladú generáciu, ako sa správať vo svete plnom poloprávd a dezinterpretácií o udalostiach SNP a druhej svetovej vojny," uviedol s tým, že v súčasnosti vidieť renesanciu pohrobkov fašistickej ideológie a prekrúcanie dejín na sociálnych sieťach. "Prebieha zápas o vedomie najmladších generácií, ktoré majú tendenciu podporovať zoskupenia, ktoré sa hlásia k fašizmu. Dejinný odkaz našich dedov a otcov je im dôležité pripomínať, aby nezabúdali, že ich život sa plnohodnotne môže rozvíjať iba v slobodnej a demokratickej spoločnosti postavenej na tolerancii a vzájomnom rešpekte," podčiarkol.



"Pripomíname si, ako sa občania malej krajiny otvorene postavili hrozivej nacistickej vojnovej mašinérii, odmietli sedieť a čakať na záchranu a vzali osud svojej krajiny do vlastných rúk," uviedla predsedníčka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Irena Bihariová. Hrdinovia vtedajšej generácie sa podľa nej stali inšpiráciou pre tie nasledujúce. "Je zodpovednosťou každej ďalšej generácie vrátane tej našej konať po ich vzore. Zmena Slovenska na modernú a prosperujúcu krajinu je prácou pre každého a každú z nás," hovorí.



Mimoparlamentné hnutie KDH zdôraznilo, že sloboda nie je samozrejmosť. "Aj dnes vidíme, že veľa ľudí vo svete musí bojovať za svoju slobodu - napríklad aktuálne aj v Bielorusku. Preto je potrebné si pripomínať dni ako SNP a 17. november," poznamenalo s tým, že výročie SNP pripomína ľudí, ktorí sa nebáli v boji proti fašizmu položiť svoj život. "Česť ich pamiatke!"



"To, proti čomu sa postavili naši predkovia v roku 1944, sa vracia. Preto je dôležité si pripomínať, koľko utrpenia a škôd priniesla nacistická ideológia postavená na nenávisti voči menšinám," podotkol predseda strany Spolu Juraj Hipš s tým, že i v súčasnosti sedia v NR SR neonacisti. Potrebné je podľa neho zamerať sa a upozorňovať na paralely nástupu nacizmu v minulosti so súčasnosťou, keď sa rozmáha nenávistná politika.



"SNP je svedectvom, že podstatná časť nášho národa si zachovala triezvy pohľad. Žiaľ, dnes stojíme na pomyselnej hranici, keď sa deformujú hodnoty ľudskosti a sme svedkami návratu k extrémistickým ideológiám," skonštatovala mimoparlamentná SNS, ktorá upozorňuje na fašistický a liberálny extrémizmus. V súvislosti s SNP pripomenula, že mnohí vtedy riskovali svoje životy a patrí im úcta.



Bojkot osláv SNP je urážkou tých, ktorí v ňom bojovali, tvrdí vznikajúci Hlas

Bojkot osláv výročia Slovenského národného povstania (SNP) je smiešny a je urážkou tých, ktorí v ňom bojovali. Vyhlásila to vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia. Informoval o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



"Je veľmi smutné, keď niekto uprednostní politiku pred vzdaním úcty hrdinom SNP. Na oslavy dnes ideme kvôli obetiam a priamym účastníkom Povstania, a nie kvôli tejto vláde. Preto bojkot osláv považujeme za smiešny a trápny a je urážkou všetkých tých, ktorí položili životy za našu slobodu," uviedla v stanovisku.



Strana tak reagovala na sobotňajšiu tlačovú konferenciu Smeru-SD, ktorého členovia sa na oficiálnych oslavách nezúčastnia, ale pripravili vlastné. Podľa slov šéfa Smeru-SD tak urobili preto, lebo odmietajú účasť na oslavách s predstaviteľmi vládnej koalície. Fico tiež v sobotu ráno vyzval lídra vznikajúcej strany Petra Pellegriniho na odchod z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Hovoril aj o zneužívaní značky Smeru-SD pri zbieraní podpisov za vznik strany.