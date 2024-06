Opozícia súhlasí s výhradami prezidentky k Fondu na podporu umenia

Bratislava 11. júna (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR sa stotožňujú s výhradami prezidentky SR Zuzany Čaputovej k novele zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Uviedli to zástupcovia opozičných klubov v diskusii o novele, ktorú hlava štátu vrátila na opätovné prerokovanie. Predkladateľ novely Roman Michelko (SNS) to vidí inak a s výhradami hlavy štátu sa nestotožňuje.



"Zásadným problémom zákona, a to hovorí aj prezidentka, je okrem vecnej podstaty, ktorú zákon mení, najmä proces, ktorým sa zákon prijímal," skonštatovala Zora Jaurová (PS) s tým, že sa obišlo medzirezortné pripomienkové konanie a zákon sa podstatne zmenil aj pozmeňujúcim návrhom predkladateľa. Negatívne vníma zásahy do zloženia a kreovania rady fondu a zmeny týkajúce sa jej kompetencií a schvaľovania projektov. Jaurová sa podobne ako prezidentka obáva možného dočasného ochromenia FPU. Hlava štátu navyše podľa nej upozornila aj na možnú retroaktivitu niektorých ustanovení či ohrozenie ústavného práva týkajúceho sa slobody umenia.



Gábor Grendel (klub Slovensko, KÚ, Za ľudí) pripomenul, že väčšinu v rade fondu majú mať po novelizácii priami nominanti ministerky kultúry. Negatívne vníma i to, že pri rozhodovaní o podpore nebudú pre radu záväzné stanoviská odborných komisií. V praxi tak podľa neho bude rozhodovať sedem priamych nominantov ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Grendel sa rovnako obáva ochromenia FPU, hovorí o možnom poškodení kultúry.



Proti opätovnému schváleniu novely bude hlasovať aj SaS. Ondrej Dostál (SaS) hovorí o snahe politicky ovládnuť fond. Spôsob prijatia novely označil za deformáciu a znásilnenie pravidiel legislatívneho procesu.



Jozef Hajko (KDH) rovnako vidí za novelou snahu SNS ovládnuť kultúrne inštitúcie. O nových pravidlách by sa podľa neho malo diskutovať naprieč politickým spektrom a aj s odbornou obcou. Apeloval na poslancov i vládu, aby robili zákony "do zlého počasia" a eliminovali tak prípadné zlé úmysly.



Michelko ako predkladateľ novely nevidí vo výhradách prezidentky nič iné, než výhrady Jaurovej z predošlej diskusie. Odmieta debatu o možnej protiústavnosti zákona. Právo na slobodu umenia novela podľa neho nijako neobmedzuje. Skonštatoval, že väčšina rady fondu môže urobiť korekciu pri rozhodovaniach. Odmieta aj argumenty o možnom kolapse FPU. Tvrdí, že si aj s vedením fondu prešli zmeny a diskutovali o tom, čo nastane po nadobudnutí účinnosti novely.