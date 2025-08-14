< sekcia Slovensko
Opozícia trvá na konci Šaška, kritizuje neotvorenie schôdze
Poukazuje na absenciu koaličných poslancov. Hovorí o nedemokratických praktikách.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. augusta (TASR) - Opozícia kritizuje, že parlamentná schôdza k jej návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sa pre uznášanianeschopnosť neotvorila. Poukazuje na absenciu koaličných poslancov. Hovorí o nedemokratických praktikách. Šaška opätovne kritizuje za tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie záchraniek. Trvá na jeho konci v ministerskom kresle. Uviedli to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR novinárom v parlamente.
„Koaliční poslanci nechcú pracovať, nechcú vysvetľovať podozrenia, ktoré vznikli,“ poznamenal poslanec Oskar Dvořák (PS). Ministrovi zdravotníctva vyčítal, že koaličných poslancov nepresvedčil, aby sa na rokovaní zúčastnili. „Ak by bol slušný alebo by rešpektoval parlamentarizmus, tak mohol svojim kolegom povedať, že nech schôdzu otvoria a umožnia diskusiu, nech môže všetko priamo v pléne NR SR obhájiť,“ povedal. Pripomenul, že vo veci tendra stále nie je zodpovedané množstvo otázok a „kauza“ nie je ukončená. „Bude nás čakať ešte druhý tender. Zlyhal v prvom tendri. Buď mu išli veľké ‚hlasácke‘ kšefty popod nos, alebo je taký babrák, že si to nevšimol. Takýto človek na svojom mieste, na ministerskom poste, nemá čo hľadať,“ okomentoval.
Aj poslanci za SaS kritizovali, že sa schôdzu pre neúčasť koaličníkov nepodarilo otvoriť. Upozornili na to, že stále neboli prerokované ani ďalšie opozičné návrhy. „Parlamentná demokracia v tomto momente prestala fungovať,“ podotkla Mária Kolíková (SaS). Vyjadrila sa aj k otázkam, prečo sa na schôdzi nezúčastnila celá opozícia. Poukázala na to, že aj keby prišli všetci, odvolávanie by sa pre absenciu koaličných zákonodarcov neuskutočnilo. Informovala tiež o tom, že pri prvom pokuse o otvorenie schôdze ich bolo menej, pretože viacerí poskytovali prvú pomoc opozičnej poslankyni. „Aj keby som rátala poslankyňu, ktorej bola privolaná záchranná služba, tak by sa to nepodarilo otvoriť. Je však veľmi zvláštne, že schôdza sa otvárala napriek tomu, že v pléne neboli ďalší opoziční poslanci, ktorí jej poskytovali prvú pomoc,“ dodala.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) Kolíkovej vyjadrenia odmietol. Označil ich za nehorázne. Vysvetlil, že začiatok schôdze odložil o päť minút, a to na základe dohody so šéfom poslaneckého klubu PS Martinom Dubécim. Poukázal na to, že sa Dubéciho viackrát pýtal, či bude postačovať odklad len o taký čas, čo mu mal on opakovane potvrdiť. Kolíkovej preto jej reakciu vyčítal. „Akákoľvek snaha o politické bodovanie na úkor zdravotného problému našej spoločnej kolegyne je pre mňa hodnotovo neprijateľná a hrubo prekračuje hranice slušnej politickej diskusie a korektných medziľudských vzťahov,“ podotkol. Zdravotné komplikácie opozičnej poslankyne ho mrzia. „Keby som bol v blízkosti, okamžite by som ako lekár zasiahol,“ vyhlásil. Zaželal jej skoré zotavenie. Raši zároveň pripomenul, že v minulosti už v rokovacej sále poskytoval prvú pomoc inému poslancovi.
Hnutie Slovensko zase na margo neotvorenia schôdze skonštatovalo, že vládna koalícia sabotovala schôdzu, pretože sa bojí pravdy. „Boja sa počúvať to, čo vie už aj malé dieťa na Slovensku, že Šaško, Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a prezident Peter Pellegrini s ich sponzormi v pozadí Hlasu chceli urobiť jeden obrovský megapodvod s tendrom na záchranky,“ vyhlásil poslanec Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Apeloval na odchod Šaška z ministerského postu. Tvrdí, že na štvrtkovej koaličnej rade sa bude diskutovať iba o tom, ako financie z tendra rozdeliť nanovo medzi viacerých sponzorov. „Jediná úloha štvrtkovej koaličnej rady je, aby vymysleli, ako si idú dve miliardy eur rozdeliť medzi svojich sponzorov a oligarchov,“ uzavrel.
Poslanci nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu zdravotníctva. Schôdzu sa im pre uznášanianeschopnosť nepodarilo otvoriť. Odvolávanie Šaška by tak mali riešiť až na riadnej schôdzi v septembri, do ktorej programu by sa mal návrh zaradiť. Návrh na odvolanie ministra podala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Šaško v súvislosti s kritikou tendra reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu (13. 8.).
„Koaliční poslanci nechcú pracovať, nechcú vysvetľovať podozrenia, ktoré vznikli,“ poznamenal poslanec Oskar Dvořák (PS). Ministrovi zdravotníctva vyčítal, že koaličných poslancov nepresvedčil, aby sa na rokovaní zúčastnili. „Ak by bol slušný alebo by rešpektoval parlamentarizmus, tak mohol svojim kolegom povedať, že nech schôdzu otvoria a umožnia diskusiu, nech môže všetko priamo v pléne NR SR obhájiť,“ povedal. Pripomenul, že vo veci tendra stále nie je zodpovedané množstvo otázok a „kauza“ nie je ukončená. „Bude nás čakať ešte druhý tender. Zlyhal v prvom tendri. Buď mu išli veľké ‚hlasácke‘ kšefty popod nos, alebo je taký babrák, že si to nevšimol. Takýto človek na svojom mieste, na ministerskom poste, nemá čo hľadať,“ okomentoval.
Aj poslanci za SaS kritizovali, že sa schôdzu pre neúčasť koaličníkov nepodarilo otvoriť. Upozornili na to, že stále neboli prerokované ani ďalšie opozičné návrhy. „Parlamentná demokracia v tomto momente prestala fungovať,“ podotkla Mária Kolíková (SaS). Vyjadrila sa aj k otázkam, prečo sa na schôdzi nezúčastnila celá opozícia. Poukázala na to, že aj keby prišli všetci, odvolávanie by sa pre absenciu koaličných zákonodarcov neuskutočnilo. Informovala tiež o tom, že pri prvom pokuse o otvorenie schôdze ich bolo menej, pretože viacerí poskytovali prvú pomoc opozičnej poslankyni. „Aj keby som rátala poslankyňu, ktorej bola privolaná záchranná služba, tak by sa to nepodarilo otvoriť. Je však veľmi zvláštne, že schôdza sa otvárala napriek tomu, že v pléne neboli ďalší opoziční poslanci, ktorí jej poskytovali prvú pomoc,“ dodala.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) Kolíkovej vyjadrenia odmietol. Označil ich za nehorázne. Vysvetlil, že začiatok schôdze odložil o päť minút, a to na základe dohody so šéfom poslaneckého klubu PS Martinom Dubécim. Poukázal na to, že sa Dubéciho viackrát pýtal, či bude postačovať odklad len o taký čas, čo mu mal on opakovane potvrdiť. Kolíkovej preto jej reakciu vyčítal. „Akákoľvek snaha o politické bodovanie na úkor zdravotného problému našej spoločnej kolegyne je pre mňa hodnotovo neprijateľná a hrubo prekračuje hranice slušnej politickej diskusie a korektných medziľudských vzťahov,“ podotkol. Zdravotné komplikácie opozičnej poslankyne ho mrzia. „Keby som bol v blízkosti, okamžite by som ako lekár zasiahol,“ vyhlásil. Zaželal jej skoré zotavenie. Raši zároveň pripomenul, že v minulosti už v rokovacej sále poskytoval prvú pomoc inému poslancovi.
Hnutie Slovensko zase na margo neotvorenia schôdze skonštatovalo, že vládna koalícia sabotovala schôdzu, pretože sa bojí pravdy. „Boja sa počúvať to, čo vie už aj malé dieťa na Slovensku, že Šaško, Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a prezident Peter Pellegrini s ich sponzormi v pozadí Hlasu chceli urobiť jeden obrovský megapodvod s tendrom na záchranky,“ vyhlásil poslanec Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Apeloval na odchod Šaška z ministerského postu. Tvrdí, že na štvrtkovej koaličnej rade sa bude diskutovať iba o tom, ako financie z tendra rozdeliť nanovo medzi viacerých sponzorov. „Jediná úloha štvrtkovej koaličnej rady je, aby vymysleli, ako si idú dve miliardy eur rozdeliť medzi svojich sponzorov a oligarchov,“ uzavrel.
Poslanci nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu zdravotníctva. Schôdzu sa im pre uznášanianeschopnosť nepodarilo otvoriť. Odvolávanie Šaška by tak mali riešiť až na riadnej schôdzi v septembri, do ktorej programu by sa mal návrh zaradiť. Návrh na odvolanie ministra podala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Šaško v súvislosti s kritikou tendra reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu (13. 8.).