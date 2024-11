Opozícia trvá na konci Šutaja Eštoka vo funkcii ministra vnútra

Bratislava 26. novembra (TASR) - Opozícia trvá na konci Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) vo funkcii ministra vnútra. Jej predstavitelia v utorok pripomenuli dôvody, pre ktoré sa rozhodli iniciovať jeho odvolávanie v parlamente.



Hnutie PS hovorilo o katastrofálnej bilancii šéfa rezortu vnútra. Jeho predstavitelia ho kritizovali za situáciu v Policajnom zbore, neriešenie bombových hrozieb na školách, šírenie dezinformácií počas kampane pri prezidentských voľbách či za incident spojený s obvinením košického policajta zo zabitia zaistenej osoby. "Šutaj Eštok nemal nikdy a nemá naďalej vykonávať post ministra vnútra, lebo na to nemá ani odborne, ani ľudsky a ani osobnostne," uviedol líder PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka.



Zotrvanie Šutaja Eštoka vo funkcii odmietli aj kresťanskí demokrati. Ministrovi vyčítali problémy v Policajnom zbore, neriešenie situáciu s odchodom policajtov, zmier uzavretý medzi Andrejom Babišom a rezortom vnútra či bezpečnostnú situáciu po úprave trestných kódexov. Upozornili aj na prípady policajnej brutality. "Minister nezvláda svoju pozíciu. Rieši pomstu. Nerieši to, že policajtov je málo, nerieši systémové opatrenia," podotkol poslanec František Majerský (KDH).



Po konci šéfa rezortu volá aj strana SaS. Poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS) ho označil za pohromu ministerstva. "Táto osoba nedorástla na funkciu ministra vnútra," poznamenal. Poukázal na viaceré jeho zlyhania. Hovoril o stupňujúcej sa policajnej brutalite a zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii. "Podľa môjho názoru je na najnižšom bode za posledných asi 15 rokov," doplnil. Tvrdí tiež, že minister "kompletne rozbil fungovanie Policajného zboru".



Aj hnutie Slovensko trvá na odvolaní Šutaja Eštoka. Hovorilo o ňom ako o najhoršom ministrovi vnútra. Exšéf rezortu a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí a KÚ) ho kritizoval okrem iného v súvislosti s policajným zásahom v Košiciach, neriešením bombových vyhrážok na školách a zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry či Národnej kriminálnej agentúry. Upozornil aj na porušenie zákonov zo strany ministra, napríklad pri postavení vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu mimo služby. Hovoril tiež o zvýšení kriminality a "kšeftoch na ministerstve". "Šutaj Eštok tu už dávno nemal byť," podotkol.



Na koniec šéfa rezortu vnútra apelovala aj poslankyňa Martina Bajo Holečková (nezaradená). Tvrdí, že ministerstvo dostalo pokutu za postavenie vyšetrovateľov okolo Čurillu mimo služby. "Ministerstvo zaplatením pokuty priznalo, že máme ministra vnútra, ktorý porušuje zákon a ktorý na svojom mieste nemá čo robiť. Vyzývam preto ministra vnútra, aby ešte dnes odstúpil zo svojej funkcie a týchto 90.000 eur zaplatil z vlastného vrecka," dodala.



Aj nezaradený poslanec Ľubomír Galko žiada odchod Šutaja Eštoka. Pripomenul, že naň vyzýval už skôr. Minister podľa slov zákonodarcu nedokáže zabezpečiť bezpečnosť občanov. Vyčítal mu okrem iného personálne poddimenzovaný stav v Policajnom zbore, jeho vyjadrenia o študentoch jedného z bratislavských gymnázií či incident v Košiciach.



Šutaj Eštok má čeliť odvolávaniu v parlamente v utorok od 16.00 h, na kedy je zvolaná mimoriadna schôdza. Iniciovali to opoziční poslanci za PS, SaS a KDH. Minister návrh na jeho odvolanie označil za zúfalý čin zúfalých politikov. Za svojimi výsledkami si podľa vlastných slov stojí. Deklaroval, že "politickým útokom progresívcov" neustúpi.