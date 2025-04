Opozícia: Úrad inšpekčnej služby zlyhal pri videu atentátnika

Bratislava 22. apríla (TASR) - Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) podľa opozičných politikov zlyhal pri vyšetrovaní uniknutého videa zadržaného atentátnika Juraja C., ktorý v máji minulého roka strieľal na premiéra. Opozičná strana SaS a hnutie Slovensko tak reagovali na medializované informácie, že ÚIS prerušil vyšetrovanie tohto prípadu.



„Môžeme skúsiť veriť tomu, že sú takto absolútne neschopní. K atentátnikovi na premiéra tejto krajiny teda pustili kohokoľvek, ten si tam nahral video a zdieľal ho na internete. V tom prípade je to však na okamžité odstúpenie šéfa neschopnej inšpekcie Branislava Zuriana, šéfa neschopnej SIS Pavla Gašpara a neschopného ministra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Takéto bezzubé bezpečnostné zložky zjavne nedokážu ochrániť nikoho pred ničím,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS).



Exminister vnútra a poslanec NR SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) si myslí, že inšpekcia je podozrivá z toho, že nechce vyšetriť, kto video atentátnika nahral. Verí, že možnými zlyhaniami ÚIS sa bude zaoberať aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Boli aj medializované informácie, že policajt, vtedy príslušník úradu na ochranu ústavných činiteľov, sa priznal, že to video nahral,“ dodal.



Hovorca krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý pre TASR potvrdil, že ÚIS prerušil trestné stíhanie v prípade uniknutého videa Juraja C. a zastavil aj trestné stíhanie v prípade pochybenia ochranky.



Juraj C. premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Prokuratúra na neho v marci podala obžalobu. Aktuálne je vo väzbe a hrozí mu doživotie.