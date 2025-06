Opozícia víta neschválenie renty pre generálneho prokurátora

Bratislava 18. júna (TASR) - Opoziční lídri vítajú, že Národná rada (NR) SR neschválila vrátenú novelu zákona o prokurátoroch, ktorá mala zaviesť aj rentu pre generálneho prokurátora. Považujú to za prehru pre vládnu koalíciu.



„Je to veľmi dobré pre spravodlivosť na Slovensku. Nápad zaviesť rentu pre generálneho prokurátora po štyroch rokoch, hoci má sedemročný mandát, bol zjavný pokus o politickú korupciu,“ povedal novinárom líder PS Michal Šimečka s tým, že súčasného šéfa prokurátorov Maroša Žilinku chcela koalícia motivovať k skoršiemu odchodu z funkcie, aby si mohla dosadiť „svojho človeka“. Dodal, že v čase konsolidácie nedáva ďalšia renta zmysel. Koalícia podľa Šimečku utrpela ďalšiu prehru. Okrem neschválenia renty pre generálneho prokurátora pripomenul aj presun hlasovania o vládnej novele Ústavy SR a obmedzenie transakčnej dane.



Šéf KDH Milan Majerský je proti akejkoľvek rente. Víta zároveň rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho návrh vetovať. „Dôležitý je v tomto prípade zdravý úsudok Petra Pellegriniho, že vrátil zákon. Verím, že takýchto zdravých úsudkov bude mať viac a viac a dokáže sa vzoprieť aj vládnej koalícii,“ povedal novinárom.



Rentu pre šéfa prokurátorov označil za nezmyselnú aj líder hnutia Slovensko Igor Matovič. „Robert Fico má zlé dni - včera prehral ústavu, dnes prehral rentu pre Žilinku. Len tak ďalej Slovensko,“ povedal po hlasovaní.



Parlament v stredu v opätovanom hlasovaní neschválil novelu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Nová úprava teda nebude platiť. Poslanci o novele rokovali opäť po tom, čo ju do parlamentu vrátil prezident. Parlament síce prijal pripomienku prezidenta a zmenil nárok generálneho prokurátora na rentu zo štyroch rokov vo funkcii na celé funkčné obdobie, no poslanci nepodporili zákon v definitívnom hlasovaní.