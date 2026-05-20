Opozícia: Vláda opatrenia opäť odložila
Štefan Kišš (PS) poukázal tiež na to, že žiadny konkrétny zoznam opatrení doteraz vláda nezverejnila a stále o nich hovorí len všeobecne.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 20. mája (TASR) - Vládna koalícia sa stále nevie dohodnúť na opatreniach, ktoré by pomohli slovenskej ekonomike. Potrebu prediskutovať ich aj so sociálnymi partnermi objavila až na poslednú chvíľu a využíva ju ako výhovorku, aby opäť odsunula prerokovanie opatrení na vláde. Známe pritom mali byť už v marci. V reakcii na stredajšie rokovanie kabinetu to vyhlásili predstavitelia viacerých opozičných strán.
„Keď už sme čakali, že to teda konečne bude, tak zase nič. A najnovšia výhovorka, najnovšie zdôvodnenie je, že sa musia porozprávať s tripartitou, pretože odborári sa ozvali, že aj my sme tu a normálny dialóg vládny s partnermi je, že sa musíme porozprávať... V skutočnosti, prečo dnes sme nič na vláde nevideli, je, že to nevedia pripraviť a hádajú sa,“ vyhlásil opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR a člen finančného výboru Štefan Kišš (PS).
Poukázal tiež na to, že žiadny konkrétny zoznam opatrení doteraz vláda nezverejnila a stále o nich hovorí len všeobecne. Pôvodne ich malo byť 90, aktuálne sa zoznam skrátil na 54 opatrení a nie sú medzi nimi podľa Kišša žiadne zásadné, ktoré by naozaj pomohli ekonomike. „Je tam 54 kozmetických úprav, oni to volajú opatrenia, proste ako štvrtá Ficova vláda, ako štyrikrát vylúhovaný čaj, to je niečo, o čom teraz idú rokovať so sociálnymi partnermi,“ zhodnotil opozičný poslanec.
Pokračujúce zlyhanie vlády pri príprave prorastových opatrení v stredu kritizovala aj opozičná SaS. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) podľa strany ani po týždňoch sľubov nepriniesol konkrétne riešenia pre ekonomiku, podnikateľov a pracujúcich ľudí. „Opatrenia, ktoré mali byť hotové do konca marca, nie sú známe ani v druhej polovici mája,“ upozornil poslanec SaS a podpredseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič.
Pripomenul, že vláda doteraz postupovala bez odbornej diskusie aj komunikácie so sociálnymi partnermi. Na poslednú chvíľu chce teraz tesne pred schvaľovaním prediskutovať opatrenia budúci týždeň na tripartite. „Namiesto riešenia ekonomiky koalícia rieši samu seba, konflikty a mocenské hry. Dnes už vieme, že vláda opäť nič neschválila a celé to odložila na ďalší týždeň. Takto sa ekonomike nepomáha,“ konštatoval Viskupič.
Predseda opozičného poslaneckého klubu Hnutie Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš poukázal na to, že vláda mala s tripartitou o prorastových opatreniach rokovať už dávno. „Ja by som sa nečudoval, keby to dopadlo tak, že to prinesú na poslednú chvíľu do parlamentu a brutálnym spôsobom, v skrátenom legislatívnom konaní, to zlomia cez koleno,“ avizoval.
„Za šesť dní chce vláda prerokovať s tripartitou, schváliť na vláde a poslať do parlamentu opatrenia na podporu ekonomiky. Čo sa zbláznili? Veď to vyžaduje diskusiu, vyžaduje to možno aj nejaké kompromisy, vyžaduje to nejakú analýzu z ministerstva financií. To sa predsa nerobí za šesť dní vrátane víkendu. Výsledok je, že opäť odignorujú tripartitu,“ doplnila poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí).
Opozičné KDH vo svojej reakcii upozornilo, že vláda nedokáže naštartovať slovenskú ekonomiku a iba naťahuje čas. Kým reálne problémy slovenských podnikateľov sa prehlbujú, vláda odkázala, že prvé nekonkrétne kroky ukáže až budúci týždeň a na tie zásadné si firmy musia počkať do neistého druhého balíka.
„Dnes sme sa dozvedeli, že po dvoch rokoch vládnutia nemajú v rukách nič. Zmohli sa len na sľuby, že o týždeň ukážu nejaké kozmetické zmeny v byrokracii, a na tom dôležitom - znižovaní daní a odvodov - vôbec nemajú dohodu. Ani neušetrili, ani nepomohli ekonomike. Len nás zadlžili a zadusili,“ konštatoval poslanec za KDH Rastislav Krátky, ktorý pri tejto príležitosti opätovne kritizoval doterajšiu konsolidáciu verejných financií a označil ju za zlyhanie.
O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Po stredajšom rokovaní kabinetu to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Úrad vlády podľa neho v utorok (19. 5.) rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, ale aj ďalším subjektom, ktoré súčasťou tripartity nie sú. Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady by sa malo uskutočniť v pondelok (25. 5.) alebo o deň neskôr podľa toho, v akom termíne bude zasadať vláda.
