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Opozícia vníma hlasovanie o kajúcnikoch ako dôkaz rozpadu koalície
Je to víťazstvo pre spravodlivosť, uviedol Michal Šimečka.
Autor TASR
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Bratislava 11. novembra (TASR) - Opozícia víta neschválenie návrhu k spolupracujúcim obvineným, tzv. kajúcnikom, v Národnej rade (NR) SR. Považuje to za porážku premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Myslí si, že stredajšie hlasovanie v parlamente potvrdilo rozpad vládnej koalície a stratu väčšiny. Opätovne volá po predčasných voľbách do NR SR. Vyplýva to z vyjadrení opozičných predstaviteľov.
„Je to víťazstvo pre spravodlivosť a pre všetkých ľudí na Slovensku, ktorí ešte veria, že o vine, treste a spravodlivosti rozhodujú nezávislé súdy a nie politici. Chcem oceniť disciplínu všetkých našich opozičných kolegov, ktorí boli aj dnes zodpovední a jednotní. Treba sa však pozrieť aj na to, čo tento výsledok znamená v politickej rovine. Je to ďalšia obrovská porážka Fica. Táto vláda je menšinová. Bol to vládny návrh zákona, ktorý predkladal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), a ten nedostal 76 hlasov. A navyše to bol zákon, o ktorom sám premiér na úrade vlády pred pár dňami povedal, že je prioritný,“ uviedol líder hnutia PS Michal Šimečka.
Aj predseda SaS Branislav Gröhling spolu s podpredsedníčkou strany Máriou Kolíkovou vnímajú stredajšie hlasovanie ako dôkaz toho, že koalícia v parlamente stratila väčšinu. „Je dobrou správou, že ďalšia novela z dielne Borisa Suska, ktorá mala oslabiť postavenie kajúcnikov a pomôcť Tiborovi Gašparovi, neprešla. Bol to jeden z kľúčových zákonov tejto vlády, no Robert Fico na jeho schválenie nedokázal získať väčšinu. Je to jasný dôkaz, že stratil stabilitu aj kontrolu nad vlastnou koalíciou,“ okomentovala Kolíková.
Šéf KDH Milan Majerský označil neschválenie novely Trestného poriadku ku kajúcnikom za víťazstvo spravodlivosti. „Dnes dostala vládna koalícia na chrbát. (...) Fico to nemá pevne v rukách, je čas ho vymeniť,“ poznamenal. Predpokladá, že koalícia bude pri hlasovaniach o ďalších návrhoch z jej dielne viac a viac zlyhávať. Aj líder Hnutia Slovensko Igor Matovič víta výsledok stredajšieho hlasovania. Opätovne hovoril o negatívnych vplyvoch, ktoré by úprava v prípade schválenia priniesla. Ocenil postoj nezaradených poslancov Romana Malatinca, Tomáša Tarabu, Petra Slyška a Jána Ferenčáka, ktorí novelu nepodporili. Myslí si, že koalícia na nich vyvíjala v súvislosti s hlasovaním obrovský nátlak.
Šéfka Za ľudí Veronika Remišová tiež považuje hlasovanie za dôkaz rozkladu vládnej koalície. Obáva sa však, že kým bude vláda Fica pri moci, neskončia útoky na právny štát. „Očakávam, že dnešným hlasovaním sa táto nekonečná sága promafiánskych noviel nekončí. Fico už opakovane ukázal, že je ochotný ohýbať trestné zákony a ničiť spravodlivosť dovtedy, kým nedosiahne svoje,“ poznamenala. Konzervatívci - Kresťanská únia tiež privítali, že novela k tzv. kajúcnikom neprešla. Vyzvali koalíciu, aby rovnakú energiu, ktorú venovala tejto novele, venovala pomoci ľuďom, ktorí doplácajú na neustále zdražovanie a vládnu konsolidáciu, ktorá dopadá najmä na rodiny s deťmi.
Parlament v stredu definitívne odmietol novelu Trestného poriadku. Tá mala meniť systém benefitov pre spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Úprava nezískala dostatok hlasov. Proti návrhu bola celá opozícia aj nezaradení poslanci Malatinec, Taraba a Slyško. Hlasovania sa zdržal nezaradený Ferenčák. Návrh predložilo ministerstvo spravodlivosti. To hovorilo o potrebe prijatia tejto zmeny. Argumentovalo, že prísnejšia úprava má za cieľ zvýšiť dôveryhodnosť výpovedí spolupracujúcich osôb v trestnom konaní a integritu celého trestného konania. Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) opakovane odmietol výroky opozičníkov, že úprava mu má nejakým spôsobom pomôcť, respektíve, že je šitá pre neho.
„Je to víťazstvo pre spravodlivosť a pre všetkých ľudí na Slovensku, ktorí ešte veria, že o vine, treste a spravodlivosti rozhodujú nezávislé súdy a nie politici. Chcem oceniť disciplínu všetkých našich opozičných kolegov, ktorí boli aj dnes zodpovední a jednotní. Treba sa však pozrieť aj na to, čo tento výsledok znamená v politickej rovine. Je to ďalšia obrovská porážka Fica. Táto vláda je menšinová. Bol to vládny návrh zákona, ktorý predkladal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), a ten nedostal 76 hlasov. A navyše to bol zákon, o ktorom sám premiér na úrade vlády pred pár dňami povedal, že je prioritný,“ uviedol líder hnutia PS Michal Šimečka.
Aj predseda SaS Branislav Gröhling spolu s podpredsedníčkou strany Máriou Kolíkovou vnímajú stredajšie hlasovanie ako dôkaz toho, že koalícia v parlamente stratila väčšinu. „Je dobrou správou, že ďalšia novela z dielne Borisa Suska, ktorá mala oslabiť postavenie kajúcnikov a pomôcť Tiborovi Gašparovi, neprešla. Bol to jeden z kľúčových zákonov tejto vlády, no Robert Fico na jeho schválenie nedokázal získať väčšinu. Je to jasný dôkaz, že stratil stabilitu aj kontrolu nad vlastnou koalíciou,“ okomentovala Kolíková.
Šéf KDH Milan Majerský označil neschválenie novely Trestného poriadku ku kajúcnikom za víťazstvo spravodlivosti. „Dnes dostala vládna koalícia na chrbát. (...) Fico to nemá pevne v rukách, je čas ho vymeniť,“ poznamenal. Predpokladá, že koalícia bude pri hlasovaniach o ďalších návrhoch z jej dielne viac a viac zlyhávať. Aj líder Hnutia Slovensko Igor Matovič víta výsledok stredajšieho hlasovania. Opätovne hovoril o negatívnych vplyvoch, ktoré by úprava v prípade schválenia priniesla. Ocenil postoj nezaradených poslancov Romana Malatinca, Tomáša Tarabu, Petra Slyška a Jána Ferenčáka, ktorí novelu nepodporili. Myslí si, že koalícia na nich vyvíjala v súvislosti s hlasovaním obrovský nátlak.
Šéfka Za ľudí Veronika Remišová tiež považuje hlasovanie za dôkaz rozkladu vládnej koalície. Obáva sa však, že kým bude vláda Fica pri moci, neskončia útoky na právny štát. „Očakávam, že dnešným hlasovaním sa táto nekonečná sága promafiánskych noviel nekončí. Fico už opakovane ukázal, že je ochotný ohýbať trestné zákony a ničiť spravodlivosť dovtedy, kým nedosiahne svoje,“ poznamenala. Konzervatívci - Kresťanská únia tiež privítali, že novela k tzv. kajúcnikom neprešla. Vyzvali koalíciu, aby rovnakú energiu, ktorú venovala tejto novele, venovala pomoci ľuďom, ktorí doplácajú na neustále zdražovanie a vládnu konsolidáciu, ktorá dopadá najmä na rodiny s deťmi.
Parlament v stredu definitívne odmietol novelu Trestného poriadku. Tá mala meniť systém benefitov pre spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Úprava nezískala dostatok hlasov. Proti návrhu bola celá opozícia aj nezaradení poslanci Malatinec, Taraba a Slyško. Hlasovania sa zdržal nezaradený Ferenčák. Návrh predložilo ministerstvo spravodlivosti. To hovorilo o potrebe prijatia tejto zmeny. Argumentovalo, že prísnejšia úprava má za cieľ zvýšiť dôveryhodnosť výpovedí spolupracujúcich osôb v trestnom konaní a integritu celého trestného konania. Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) opakovane odmietol výroky opozičníkov, že úprava mu má nejakým spôsobom pomôcť, respektíve, že je šitá pre neho.