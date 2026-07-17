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Opozícia vníma správu EK ako dôkaz rozvratu právneho štátu koalíciou
EK v piatok zverejnila výročnú správu o stave právneho štátu. Skonštatovala v nej, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Opozícia vníma správu Európskej komisie (EK) o stave právneho štátu ako dôkaz rozvratu právneho štátu na Slovensku koalíciou. Hnutie PS upozorňuje na to, že EK konštatovala pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii na vysokej úrovni. Strana Za ľudí zase poukazuje aj na nedostatky transparentnosti legislatívneho procesu, ochranu novinárov či slabé pravidlá pri majetkových priznaniach. Vyplýva to zo stanovísk strán, ktoré TASR poskytli ich mediálne oddelenia.
„EK vystavila ďalšie vysvedčenie Ficovej vláde, ktorá pomenúva jeho najväčšie zlyhania v oblasti devastácie právneho štátu. Prakticky sa zastavilo stíhanie korupcie alebo celkovo jej odhaľovanie na najvyšších miestach, čo zjavne chcela Ficova štvrtá vláda dosiahnuť veľkou trestnou novelou. Tlaku čelia aj verejnoprávne médiá, novinári a mimovládne organizácie, dokonca aj verejný ochranca práv zažil vlnu nenávisti vyvolanú poznámkami politikov. To všetko je zásluhou vlády Roberta Fica (Sme-SD), ktorého výsledkom je len zmar a valcovanie právneho štátu,“ skonštatovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová (PS).
Parlamentná poslankyňa a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že správa potvrdzuje, že súčasná vláda systematicky rozkladá inštitúcie, ktoré majú chrániť spravodlivosť, vyšetrovať korupciu a kontrolovať moc. „Toto nie je hodnotenie opozície. EK jasne konštatuje, že schopnosť Slovenska odhaľovať, vyšetrovať a stíhať veľkú korupciu sa ďalej zhoršila. Výrazne klesá počet obvinení, obžalôb aj odsúdení v korupčných prípadoch. Je to ďalší mimoriadne vážny dôkaz rozvratu právneho štátu a spravodlivosti, ktorý vláda Roberta Fica uskutočňuje krok za krokom,“ podotkla. Opozícia preto podľa nej musí okamžite predstaviť plán obnovy spravodlivosti. Volá po okamžitom dialógu a koordinácii v rámci opozície.
EK v piatok zverejnila výročnú správu o stave právneho štátu. Skonštatovala v nej, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície. Zároveň upozornila na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií.
Vláda SR správu zobrala na vedomie. Víta, že pozitívne zhodnotila plnenie viacerých odporúčaní z minuloročnej správy a konštatovala pokrok vo viacerých oblastiach. Kabinet deklaruje, že sa bude zaoberať nájdenými nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Odmieta však hodnotenie EK vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Myslí si, že správa je v tejto oblasti tendenčná a neobjektívna.
„EK vystavila ďalšie vysvedčenie Ficovej vláde, ktorá pomenúva jeho najväčšie zlyhania v oblasti devastácie právneho štátu. Prakticky sa zastavilo stíhanie korupcie alebo celkovo jej odhaľovanie na najvyšších miestach, čo zjavne chcela Ficova štvrtá vláda dosiahnuť veľkou trestnou novelou. Tlaku čelia aj verejnoprávne médiá, novinári a mimovládne organizácie, dokonca aj verejný ochranca práv zažil vlnu nenávisti vyvolanú poznámkami politikov. To všetko je zásluhou vlády Roberta Fica (Sme-SD), ktorého výsledkom je len zmar a valcovanie právneho štátu,“ skonštatovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová (PS).
Parlamentná poslankyňa a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že správa potvrdzuje, že súčasná vláda systematicky rozkladá inštitúcie, ktoré majú chrániť spravodlivosť, vyšetrovať korupciu a kontrolovať moc. „Toto nie je hodnotenie opozície. EK jasne konštatuje, že schopnosť Slovenska odhaľovať, vyšetrovať a stíhať veľkú korupciu sa ďalej zhoršila. Výrazne klesá počet obvinení, obžalôb aj odsúdení v korupčných prípadoch. Je to ďalší mimoriadne vážny dôkaz rozvratu právneho štátu a spravodlivosti, ktorý vláda Roberta Fica uskutočňuje krok za krokom,“ podotkla. Opozícia preto podľa nej musí okamžite predstaviť plán obnovy spravodlivosti. Volá po okamžitom dialógu a koordinácii v rámci opozície.
EK v piatok zverejnila výročnú správu o stave právneho štátu. Skonštatovala v nej, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície. Zároveň upozornila na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií.
Vláda SR správu zobrala na vedomie. Víta, že pozitívne zhodnotila plnenie viacerých odporúčaní z minuloročnej správy a konštatovala pokrok vo viacerých oblastiach. Kabinet deklaruje, že sa bude zaoberať nájdenými nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Odmieta však hodnotenie EK vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Myslí si, že správa je v tejto oblasti tendenčná a neobjektívna.