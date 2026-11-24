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Opozícia vyčíta Blanárovi, že nediskutoval dôvody na jeho odvolanie
Parlament v utorok ráno ani na druhý pokus nezačal mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministra Blanára.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Opozícia kritizuje ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), že v pléne Národnej rady (NR) SR nediskutoval o dôvodoch na jeho odvolanie. Šéf PS Michal Šimečka po utorkovom neúspešnom pokuse o rokovanie povedal, že koalícia sa zľakla, keď nepodporila otvorenie schôdze k odvolávaniu. Opoziční poslanci vyčítajú Blanárovi najmä jeho vzťahy s Ruskom.
„Navrhli sme jeho odvolanie, pretože pán Blanár sa správa ako kolaborant, neobhajuje slovenské záujmy, ale obhajuje ruské záujmy. A teraz, keď o tom bolo treba diskutovať, keď mal vysvetliť svoje kroky, svoje stretnutia s Lavrovom (ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, pozn. TASR), svoje lapsusy, tak neotvorili schôdzu. Opäť sa zľakli,“ vyhlásil Šimečka pred novinármi.
Blanár podľa KDH spolu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) uprednostňuje stranícke záujmy Smeru-SD pred štátnymi bezpečnostnými a hospodárskymi záujmami krajiny. „Preto minister Blanár čelí nášmu návrhu na vyslovenie nedôvery,“ povedal poslanec Ján Horecký (KDH). Prítomnosť Blanára v rokovacej sále označil za falošnú. „Minister Blanár tak dával dojem, že je k dispozícii, ale v skutočnosti nebol. Keď chcel, mohol a mal sa zodpovedať, mal vysvetliť, prečo spolu s premiérom Ficom už uskutočnil deviatu alebo desiatu návštevu čelných predstaviteľov Ruska. Prečo mu je minister Lavrov bližší ako partneri Európskej únie, s ktorými máme životné záujmy spoločné ako Slovenská republika?“ pýtal sa Horecký. Zároveň upozornil, že minister „produkuje hanbu na tri svetové strany a servilnosť smerom na východ“, čo sú tiež signály voči partnerom a investorom v zahraničí.
„Celá Európa sa snaží dosiahnuť mier na Ukrajine a minister Blanár namiesto toho, aby tlačil na Rusko, organizuje nejaké nezmyselné medzivládne komisie, kde mláti prázdnu slamu,“ reagovala poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) s tým, že mier sa nedosiahne tým, keď sa budú politici „podlizovať“ Rusku. „Minister Blanár nám robí hanbu a dnes sme mali možnosť ukončiť toto trápenie na poste ministra zahraničných vecí, keby poslanci vládnej koalície, aspoň niektorí poslanci vládnej koalície, našli v sebe dostatok cti a zodpovednosti za Slovensko,“ vyhlásila.
Parlament v utorok ráno ani na druhý pokus nezačal mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministra Blanára. V rokovacej sále sa neprezentovalo dostatok poslancov, parlament nebol uznášaniaschopný. Ďalší pokus rokovať o návrhu bude v stredu (25. 11.) od 8.00 h. Návrh na vyslovenie nedôvery Blanárovi iniciovalo PS, pridali sa k nemu opozičné strany. Ministrovi vyčítajú najmä jeho vzťahy s Ruskom a cestu do Moskvy, kde rokoval v rámci medzivládnej komisie medzi SR a Ruskom. Šéf slovenskej diplomacie dôvody na odvolanie odmieta. Tvrdenia PS označil za nepravdy a manipulácie šírené so zámerom škodiť.
„Navrhli sme jeho odvolanie, pretože pán Blanár sa správa ako kolaborant, neobhajuje slovenské záujmy, ale obhajuje ruské záujmy. A teraz, keď o tom bolo treba diskutovať, keď mal vysvetliť svoje kroky, svoje stretnutia s Lavrovom (ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, pozn. TASR), svoje lapsusy, tak neotvorili schôdzu. Opäť sa zľakli,“ vyhlásil Šimečka pred novinármi.
Blanár podľa KDH spolu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) uprednostňuje stranícke záujmy Smeru-SD pred štátnymi bezpečnostnými a hospodárskymi záujmami krajiny. „Preto minister Blanár čelí nášmu návrhu na vyslovenie nedôvery,“ povedal poslanec Ján Horecký (KDH). Prítomnosť Blanára v rokovacej sále označil za falošnú. „Minister Blanár tak dával dojem, že je k dispozícii, ale v skutočnosti nebol. Keď chcel, mohol a mal sa zodpovedať, mal vysvetliť, prečo spolu s premiérom Ficom už uskutočnil deviatu alebo desiatu návštevu čelných predstaviteľov Ruska. Prečo mu je minister Lavrov bližší ako partneri Európskej únie, s ktorými máme životné záujmy spoločné ako Slovenská republika?“ pýtal sa Horecký. Zároveň upozornil, že minister „produkuje hanbu na tri svetové strany a servilnosť smerom na východ“, čo sú tiež signály voči partnerom a investorom v zahraničí.
„Celá Európa sa snaží dosiahnuť mier na Ukrajine a minister Blanár namiesto toho, aby tlačil na Rusko, organizuje nejaké nezmyselné medzivládne komisie, kde mláti prázdnu slamu,“ reagovala poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) s tým, že mier sa nedosiahne tým, keď sa budú politici „podlizovať“ Rusku. „Minister Blanár nám robí hanbu a dnes sme mali možnosť ukončiť toto trápenie na poste ministra zahraničných vecí, keby poslanci vládnej koalície, aspoň niektorí poslanci vládnej koalície, našli v sebe dostatok cti a zodpovednosti za Slovensko,“ vyhlásila.
Parlament v utorok ráno ani na druhý pokus nezačal mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministra Blanára. V rokovacej sále sa neprezentovalo dostatok poslancov, parlament nebol uznášaniaschopný. Ďalší pokus rokovať o návrhu bude v stredu (25. 11.) od 8.00 h. Návrh na vyslovenie nedôvery Blanárovi iniciovalo PS, pridali sa k nemu opozičné strany. Ministrovi vyčítajú najmä jeho vzťahy s Ruskom a cestu do Moskvy, kde rokoval v rámci medzivládnej komisie medzi SR a Ruskom. Šéf slovenskej diplomacie dôvody na odvolanie odmieta. Tvrdenia PS označil za nepravdy a manipulácie šírené so zámerom škodiť.