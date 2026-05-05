Opozícia vyčíta koalícii, že namiesto pomoci rieši voľbu zo zahraničia
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Vládna koalícia dáva úpravou voľby zo zahraničia najavo, že ich ľudia žijúci mimo Slovenska nezaujímajú. Tvrdí to predseda SaS Branislav Gröhling. Líder PS Michal Šimečka dodal, že koalícia chce týmto návrhom dosiahnuť, aby čo najmenej voličov, ktorí chcú zmenu, mohlo vyjadriť svoj názor. Šéf KDH Milan Majerský považuje návrh za čistý politický kalkul. Novela zákona z dielne Smeru-SD, ktorá ruší hlasovanie poštou zo zahraničia a zavádza voľbu na ambasádach, prešla v utorok do druhého čítania.
„Dnes Národná rada na tomto rokovaní vyslala signál všetkým ľuďom na Slovensku, že v čase, keď sa nám opäť zvyšujú ceny palív, hrozí zmrazenie eurofondov, ekonomika sa rúti do recesie, tak nič z tohto poslancov nezaujíma. Ale to najdôležitejšie, čo dnes musia urobiť, je zrušiť korešpondenčnú voľbu,“ povedal novinárom Šimečka.„Jediné, čo ich zaujíma, je, aby sa zabetónovali pri moci, aby zobrali ľuďom, ktorí žijú v zahraničí, našim občanom, možnosť dostaviť sa alebo voliť a vyjadriť svoj názor,“ skonštatoval.
Aj Gröhling tvrdí, že z množstva odhlasovaných návrhov nebolo žiadne opatrenie pre ľudí. „Prioritne sme hlasovali o zákone, ktorý ovplyvňuje a obmedzuje voľbu zo zahraničia, kde jasne dávajú najavo, že títo ľudia, ktorých vyhnali zo Slovenska, ich vôbec nezaujímajú,“ vyhlásil šéf SaS.
„Pýtam sa, či by takýto zákon predložili aj v prípade, keby výsledky volieb zo zahraničia hrali v ich prospech,“ povedal Majerský k návrhu Smeru-SD upraviť voľbu zo zahraničia. Koalícia podľa neho skôr vyháňa Slovákov zo zahraničia, ako by ich chcela priviesť späť.
Šimečka si myslí, že koalícia sa v druhom čítaní dohodne na konečnej podobe novely. „Potrebujú znemožniť voľbu ľuďom v zahraničí, aby mali väčšiu šancu, že sa im to podarí. Takže tipoval by som, že toto je taká vec, na ktorej sa dohodnú,“ skonštatoval. Gröhling si myslí, že rokovania budú búrlivé. „Všetci vieme, že koalícia je v kríze a nejakým spôsobom sa budú dohovárať. Jediné, o čo im ide, aby sa zabetónovali, aby vedeli fungovať aj v tom ďalšom volebnom období, a takto si budú upravovať aj volebný zákon,“ myslí si.
Úpravu hlasovania zo zahraničia má priniesť novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu. Novela zatiaľ prešla do druhého čítania, zatiaľ nie je schválená definitívne.
