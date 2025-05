Opozícia vyčíta R. Kaliňákovi financovanie výdavkov iných rezortov

Bratislava 29. mája (TASR) - Ministerstvo obrany SR pod vedením Roberta Kaliňáka (Smer-SD) financuje výdavky iných rezortov, tieto peniaze potom chýbajú na iné účely. Skonštatovali to opoziční poslanci Národnej rady SR. Tomáš Valášek (PS) upozornil na podstavy vo väčšine útvarov ozbrojených síl. Juraj Krúpa (SaS) sa pýta, aké prostriedky idú na ciele síl NATO. Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) upozornil aj na predražené zákazky a rekonštrukcie. Opozícia to uviedla v súvislosti s návštevou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na rezorte obrany v rámci kontrolného dňa.



„To, čo sa reálne podarilo ministrovi obrany a podpredsedovi vlády za ten zhruba rok a niečo vo funkcii urobiť, je vniesť chaos do modernizácie, vysať peniaze z rezortu, ktoré patria na obranu, demoralizovať ľudí, ktorí by mali mať záujem či o aktívne sily, či o zálohy, a izolovať nás od spojencov, ktorých budeme absolútne potrebovať pre vlastnú obranu,“ povedal na tlačovej konferencii Valášek. Upozornil aj na chaotické obstarávanie na rezorte. „Vyrátali sme si, že buď už zazmluvnil, oznámil alebo priamo podpísal veci za už zhruba sedem miliárd eur bez toho, aby predložil akýkoľvek plán či predstavu, ako majú Ozbrojené sily SR vyzerať,“ priblížil. Dodal, že ministerstvo financuje stavbu nemocníc či rekonštrukciu mostov, no potom chýbajú peniaze na potreby rezortu. „Nemáme peniaze na veci, ktoré vojaci potrebujú, máme zásadné podstavy vo väčšine útvarov ozbrojených síl,“ dodal s tým, že rezort má aj zastaranú techniku.



Krúpa kritizoval kontrolné dni premiéra na rezorte obrany aj na ministerstve zahraničných vecí. „Ministerstvo obrany sa stalo akýmsi všeobjímajúcim ministerstvom, ktoré pokrýva v podstate všetky aktivity alebo nedostatky, ktoré iné ministerstvá majú,“ povedal na tlačovej konferencii s tým, že zhruba tretina až štvrtina rozpočtu ministerstva obrany pôjde na investície do nemocníc. Krúpa sa pýta, či idú nejaké prostriedky na ciele síl NATO, reálne posilňovanie obranyschopnosti a plnenie úloh rezortu či na ťažkú brigádu.



Podľa Grendela Kaliňák zlyháva vo funkcii opakovane. Pripomenul, že minister vedome porušil ústavný zákon týkajúci sa konfliktu záujmov, keď nepriznal vlastníctvo domu v Chorvátsku. Kaliňáka kritizuje aj za to, že stavia na ministerstve obrany predražene. „Dôkazom je rekonštrukcia bývalého internátu Hviezda, ktorý mal slúžiť ako služobné ubytovanie pre vojakov a zamestnancov ministerstva obrany. Za predchádzajúcej vlády mala byť táto budova zrekonštruovaná za 30 miliónov eur. Za Roberta Kaliňáka však celková suma narástla už na 60 miliónov eur. Navyše, táto budova už nebude slúžiť ako služobné ubytovanie, ale ako nové sídlo ministerstva obrany,“ priblížil Grendel s tým, že minister obrany netransparentne obstaráva a kupuje „zbytočné, predražené a pre ministerstvo a armádu nepotrebné veci“.



V poslednom období nastal na Slovensku podľa premiéra obrovský rozmach obranného priemyslu a výroby munície. Fico po štvrtkovom stretnutí s ministrom obrany skonštatoval, že ministerstvo doteraz splnilo ciele, ktoré má v programovom vyhlásení vlády, na 75 percent. Do slovenskej armády začalo podľa Fica prichádzať viac vojakov, ako z nej odchádza. Tvrdí tiež, že sa buduje kvalitná infraštruktúra pre vojakov.