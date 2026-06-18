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Opozícia vyčíta vláde, že na vyslovenie dôvery neposkytla argumenty
Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš vyhlásil, že každý, kto hlasoval za vyslovenie dôvery, je spoluzodpovedný za zadlžovanie Slovenska.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 18. júna (TASR) - Opozícia vyčíta vláde, že na rokovaní o návrhu na vyslovenie dôvery vláde neposkytla žiadne argumenty ani opatrenia na znižovanie dlhu. Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš vyhlásil, že každý, kto hlasoval za vyslovenie dôvery, je spoluzodpovedný za zadlžovanie Slovenska a jeho „bezbrehé rozkrádanie“. Opoziční poslanci hlasovali proti návrhu na vyslovenie dôvery vláde.
Z rozpravy v parlamente sa podľa Šipoša stala fraška. „Žiaden z členov vlády nepovedal dnes ani jeden argument, ktorým by obhájil, prečo by mala táto vláda pokračovať ďalej. Boli to len chabé výhovorky na predchádzajúce vlády,“ vyhlásil.
Šéf KDH Milan Majerský vyčítal vláde, že nehovorí pravdu o vážnom stave verejných financií. „Dôvera nie je formalita, nie je to hlasovacia mašina, dôvera nie je niečo, čo si vláda vypýta len preto, že má v parlamente väčšinu. Dôvera sa opiera o výsledky, plán a pravdivosť,“ skonštatoval s tým, že táto vláda nemá dôveryhodný plán. „Aspoň tu v pléne Národnej rady som ho nepočul,“ dodal s tým, že žiaden poslanec za KDH nepodporil vládu v hlasovaní.
Poslanec Štefan Kišš (PS) odkázal Smeru-SD, že mal dve dekády na to, aby posunul Slovensko dopredu. „Výsledok je systém, v ktorom sa verejné zdroje, štátne funkcie a politický vplyv využili na odmenu pre spriaznených ľudí,“ pripomenul s tým, že na Slovensku máme udusenú ekonomiku s rekordným dlhom. Rozprava podľa Kišša ukázala morálnu i vecnú prázdnotu vlády aj celej koalície. „Nepriniesli ste žiadne argumenty, prečo vám máme dať dôveru,“ povedal. „Pomýlili ste si rozpravu, nesplnili ste si povinnosť, podľa ktorej toto hlasovanie nie je formalita,“ zdôraznil Kišš. Ústavný zákon totiž podľa neho hovorí, že hlasovaniu o dôvere vláde musí v tomto prípade predchádzať diskusia o opatreniach a o pláne, ako znižovať dlh.
Ani strana SaS nepodporila návrh na vyslovenie dôvery. Kritizovala, že kabinet nepredložil žiadne ozdravné opatrenia. „Dnešnému hlasovaniu malo predchádzať predloženie plánu ozdravných opatrení vládou, ich prezentácia, rozprava o nich a ich schválenie,“ okomentoval poslanec Marián Viskupič (SaS). Zdôraznil, že vyslovenie dôvery vláde nie je podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti formálny úkon. „Vláda sa má o dôveru uchádzať s opatreniami, ktoré zabránia ďalšiemu zvyšovaniu dlhu,“ doplnil s tým, že kabinet nič nepredložil a neobhájil. Myslí si, že koniec tejto vlády by bol prvým zásadným prorastovým opatrením, ktoré by naštartovalo obnovu SR a ekonomiky.
Poslanci NR SR vo štvrtok večer vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Z rozpravy v parlamente sa podľa Šipoša stala fraška. „Žiaden z členov vlády nepovedal dnes ani jeden argument, ktorým by obhájil, prečo by mala táto vláda pokračovať ďalej. Boli to len chabé výhovorky na predchádzajúce vlády,“ vyhlásil.
Šéf KDH Milan Majerský vyčítal vláde, že nehovorí pravdu o vážnom stave verejných financií. „Dôvera nie je formalita, nie je to hlasovacia mašina, dôvera nie je niečo, čo si vláda vypýta len preto, že má v parlamente väčšinu. Dôvera sa opiera o výsledky, plán a pravdivosť,“ skonštatoval s tým, že táto vláda nemá dôveryhodný plán. „Aspoň tu v pléne Národnej rady som ho nepočul,“ dodal s tým, že žiaden poslanec za KDH nepodporil vládu v hlasovaní.
Poslanec Štefan Kišš (PS) odkázal Smeru-SD, že mal dve dekády na to, aby posunul Slovensko dopredu. „Výsledok je systém, v ktorom sa verejné zdroje, štátne funkcie a politický vplyv využili na odmenu pre spriaznených ľudí,“ pripomenul s tým, že na Slovensku máme udusenú ekonomiku s rekordným dlhom. Rozprava podľa Kišša ukázala morálnu i vecnú prázdnotu vlády aj celej koalície. „Nepriniesli ste žiadne argumenty, prečo vám máme dať dôveru,“ povedal. „Pomýlili ste si rozpravu, nesplnili ste si povinnosť, podľa ktorej toto hlasovanie nie je formalita,“ zdôraznil Kišš. Ústavný zákon totiž podľa neho hovorí, že hlasovaniu o dôvere vláde musí v tomto prípade predchádzať diskusia o opatreniach a o pláne, ako znižovať dlh.
Ani strana SaS nepodporila návrh na vyslovenie dôvery. Kritizovala, že kabinet nepredložil žiadne ozdravné opatrenia. „Dnešnému hlasovaniu malo predchádzať predloženie plánu ozdravných opatrení vládou, ich prezentácia, rozprava o nich a ich schválenie,“ okomentoval poslanec Marián Viskupič (SaS). Zdôraznil, že vyslovenie dôvery vláde nie je podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti formálny úkon. „Vláda sa má o dôveru uchádzať s opatreniami, ktoré zabránia ďalšiemu zvyšovaniu dlhu,“ doplnil s tým, že kabinet nič nepredložil a neobhájil. Myslí si, že koniec tejto vlády by bol prvým zásadným prorastovým opatrením, ktoré by naštartovalo obnovu SR a ekonomiky.
Poslanci NR SR vo štvrtok večer vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.