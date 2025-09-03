< sekcia Slovensko
Opozícia vyčíta vláde, že sa stále nezaoberala analýzou vakcín
Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay vníma stretnutie prezidenta s predsedom SAV ako silný signál, že hlava štátu podporuje slovenskú vedu a medicínu založenú na dôkazoch.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Opozičné SaS a Hnutie Slovensko vyčítajú vláde, že sa stále nezaoberala analýzou mRNA vakcín proti COVID-19 od Slovenskej akadémie vied (SAV). Kritizujú tiež, že vládny kabinet naďalej toleruje vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Opozičné PS zároveň vyčíta prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, že po stredajšom stretnutí s predsedom SAV Martinom Venhartom nezaujal jasné stanovisko a nevyzval na Kotlárovo odvolanie z funkcie.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay vníma stretnutie prezidenta s predsedom SAV ako silný signál, že hlava štátu podporuje slovenskú vedu a medicínu založenú na dôkazoch. Podľa jeho slov by mal vláde tlmočiť všetko, čo sa od Venharta dozvedel. Na druhej strane skritizoval vládu, že sa doteraz analýzou nezaoberala a toleruje „výstrelky" a konšpirácie Kotlára. „Čiže síce na jednej strane vítam, že pán prezident vysiela tento signál, ale tento signál by mali vysielať aj ostatní členovia vlády, predovšetkým minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD),“ vyhlásil Szalay na stredajšej tlačovej konferencii. Považuje za nemysliteľné, aby splnomocnenec ďalej zotrvával vo funkcii.
Líder SaS Branislav Gröhling si myslí, že do Prezidentského paláca mal byť zavolaný Kotlár, aby zodpovedal otázky o svojej činnosti. „Tu nemal byť teraz šéf Slovenskej akadémie vied, tu mal byť splnomocnenec pán Kotlár a po tomto rozhovore tu v Prezidentskom paláci mal okamžite odstúpiť alebo mal byť odvolaný,“ povedal. Vyčíta vláde, že Kotlára kryje a tým oslabuje dôveru verejnosti k vede.
Poslanec Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) rovnako vyčíta vláde, že naďalej akceptuje Kotlára vo funkcii. „Aj ministri Hlasu sa rozhodli, že kapitulujú pred šírením konšpirácií a hoaxov a budú akceptovať Petra Kotlára vo svojej pozícii. Pretože áno, Peter Kotlár je aj členom parlamentu Slovenskej republiky a tento hlas by pravdepodobne v tejto vládnej garnitúre chýbal,“ skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že výsledky analýzy SAV jednoznačne vyvrátili Kotlárove tvrdenia o vakcínach.
Poslanec skritizoval aj ministra zdravotníctva, že napriek sľubom výsledky analýzy ešte nepredložil na rokovanie vlády. Kabinetu vyčíta, že nechá vypracovať analýzu za 350.000 eur a potom sa ňou nezaoberá. „Kľudne hodia do koša, keď to, čo si objednali, nevyšlo podľa ich predstáv. To je naozaj hanba,“ poznamenal Krajčí. Zároveň poďakoval SAV, že napriek tomu robí všetko preto, aby sa občania k výsledkom analýzy dostali. Poslanec zároveň apeloval na to, aby sa SAV uchádzala o status certifikovaného pracoviska v rámci Európskej únie.
Progresívne Slovensko prezidentovi vyčíta, že vládu nevyzval na odchod splnomocnenca z funkcie. „Okrem toho, že splnomocnenec Kotlár šíri bludy a rozdeľuje spoločnosť, tak práve kvôli nemu bol zastavený nákup vakcín. Tým priamo ohrozil pacientov aj zdravotníkov. Postoj prezidenta je jasným dôkazom, že ide v politickej línii strany Hlas naďalej, ako jej čestný predseda a spolu s ministrami Šaškom a Druckerom sa doteraz nedokázali postaviť na stranu pacientov a trvať na odchode Petra Kotlára,“ skonštatoval poslanec za PS Oskar Dvořák.
Opozičné KDH ocenilo, že hlava štátu sa po ich výzve a výzve odborových a odborných zdravotníckych združení „konečne“ zastala odborníkov SAV. Nerozumie však tomu, prečo vláda odďaľuje predloženie dokumentu na jej rokovanie. „Opätovne vyzývame premiéra, aby zaradil správu SAV na rokovanie vlády a prestal hazardovať s našimi odbornými inštitúciami a ich povesťou. Vyzývame ho, aby rešpektoval a nespochybňoval výsledky vedeckej autority, ktorou SAV bezpochyby je. Zároveň ho vyzývame, aby bezodkladne odvolal Petra Kotlára z funkcie - v opačnom prípade berie na seba zodpovednosť za spôsobené škody na zdraví občanov aj na dôvere v inštitúcie,“ povedal poslanec Národnej rady SR František Majerský (KDH). Myslí si, že predseda vlády Kotlára podporuje iba preto, že je i koaličným poslancom. „Kotlár pre podporu nevedeckých a neodborných stanovísk už dávno nemal čo robiť vo funkcii,“ argumentoval.
Prezident v stredu prijal predsedu SAV Martina Venharta. Po stretnutí odporučil vláde, aby sa správou SAV o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 zaoberala čím skôr. Venhart ho uistil, že vedci správu vykonali v zmysle požiadavky vlády SR a premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Tiež, že použili najmodernejšie vedecké metódy a správu robili bez akéhokoľvek politického nátlaku.
Venhart požiadal o stretnutie s hlavou štátu v reakcii na to, že sa vláda analýzou nezaoberala na minulotýždňovom rokovaní. Analýza podľa SAV ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa nepreukázali.
