Opozícia vyjadrila po stretnutí Trumpa a Zelenského podporu Ukrajine

Bratislava 1. marca (TASR) - Slovenské opozičné parlamentné strany vyjadrili po piatkovom (28. 2.) stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinskej hlavy štátu Volodymyra Zelenského podporu Ukrajine. Predseda SaS Branislav Gröhling na sociálnej sieti napísal, že Trumpove vyjadrenia neprispievajú pocitu bezpečia. Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS) Ivan Korčok si myslí, že po stretnutí je spokojný jedine Putin. Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je potrebné sadnúť si za jeden stôl a rokovať. Podporu na sociálnej sieti vyjadril aj líder hnutia Slovensko Igor Matovič.



"Všetci vieme, že spravodlivé by bolo, ak by Ukrajina ruské vojská vyhnala a získala späť svoje územia. Čo ak ale príde k strate územia Ukrajiny? A bude to na štýl Trumpa v duchu 'vzdajte sa všetkého'? To by pre Európu neveštilo nič dobré," uviedol Gröhling na sociálnej sieti.



Nikto podľa neho nedokáže zaručiť, že Rusko opäť neporuší medzinárodné právo a nenapadne iný štát. "Veď práve predstavitelia Putinovho režimu hovoria, že svet sa má vrátiť do obdobia spred roka 1997. Pre ilustráciu, pre Slovensko by to znamenalo opustiť EÚ a Severoatlantickú alianciu," upozornil. Dodal, že na pomoc Spojených štátov amerických sa pri ich aktuálnom vedení nedá spoliehať.



KDH na sociálnej sieti vyhlásilo, že je potrebné sadnúť si opäť za rokovací stôl. Dosiahnutie mieru si podľa neho vyžaduje otvorenosť, trpezlivosť, ústretovosť a veľa pokory. "Agresor musí pocítiť silu spoločných argumentov a jasný postoj krajín, ktoré chcú pre Ukrajinu vyjednať spravodlivý mier. Myslime na trpiacu Ukrajinu a chceme pre ukrajinský ľud trvalý a bezpečný mier," dodalo hnutie.



Korčok si myslí, že po tom, čo sa odohralo medzi prezidentmi Trumpom a Zelenskym v Bielom dome, môže byť spokojný jedine ruský prezident Vladimir Putin. "Komunikáciu voči lídrovi krajiny, ktorej zabíjajú nevinných, ktorá čelí ruskej agresii a bojuje o prežitie, považujem za ponižujúcu a v rozpore s hodnotami, ktoré USA doteraz presadzovali," uviedol. Korčok informoval, že sa spojil aj s americkým veľvyslancom na Slovensku Guatamom A. Ranom. Povedal mu, aby Spojené štáty veľmi dobre zvážili svoje kroky, ktoré legitimizujú ciele prezidenta Putina.



"Včerajšia hádka v Oválnej pracovni je historický tektonický zlom. Po včerajšku sa už nikto zodpovedný v Európe nespolieha, že USA nám v kritickej chvíli prídu na pomoc," vyhlásil líder hnutia Slovensko Igor Matovič na sociálnej sieti. Podľa neho sa spustili zásadné rokovania, ktorých výsledkom bude nová architektúra Európy. Myslí si ale, že kľúčové krajiny Slovensko pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) považujú za zradcu a Putinovho kolaboranta. EÚ musí podľa neho urýchlene rokovať o riešení vlastnej bezpečnosti.



Zelenskyj v piatok predčasne odišiel z rokovania s Trumpom, ktorý napísal, že ukrajinský prezident nie je pripravený na mier. Predchádzala tomu ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu.