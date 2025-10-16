< sekcia Slovensko
Opozícia vyvracia výroky Kotlára a kritizuje ho
Volá po jeho konci na poste splnomocnenca.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. októbra (TASR) - Opozícia vyvracia výroky splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Opätovne ho kritizuje. Volá po jeho konci na poste splnomocnenca. Vyplýva to z vyjadrení opozičných predstaviteľov vo štvrtok pre novinárov v Národnej rade (NR) SR.
„Do volieb bude koalícia závislá od Petra Kotlára. Dovtedy budú aj inteligentní ľudia v koalícii, verte, aj takí sú, musieť robiť morálne kompromisy, držať jazyk za zubami, tíško šúchať nohami a súhlasiť, prípadne aj nesúhlasiť, ale len vo vnútri, s tým, čo rozpráva tento estrádny šarlatán. Dosť bolo. Tento človek nemá prečo robiť funkciu splnomocnenca vlády pre prešetrovanie manažmentu pandémie,“ vyhlásil poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS).
Jana Bittó Cigániková (SaS) kritizovala, že Kotlár sa na poste nevenuje tomu, čomu sa z titulu funkcie má. Považuje totiž za správne vyhodnocovať dôsledky opatrení prijatých na Slovensku počas pandémie ochorenia COVID-19. Namieta, že to však Kotlár nerobí a namiesto toho rozpráva „kraviny“. Myslí si, že tým ohrozuje ľudské životy. Opätovne vyvrátila viaceré jeho výroky. Upozornila napríklad na to, že svetové zdravotnícke autority vyvrátili lož o tom, že by mRNA vakcíny menili ľudskú DNA.
PS tiež považuje vyjadrenia Kotlára za bludy. „Kotlár čelí trestnému oznámeniu, ale na svojich bludoch o očkovaní trvá. Naďalej šíri strach, ktorý zabíja. Dôsledkom jeho rok a pol trvajúcej vojny proti vede a rozumu je pokles kolektívnej imunity. A tri úmrtia detí na čierny kašeľ za posledný rok. Čo s tým robí minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD)? Nič. Už dávno mal verejne vyzvať na Kotlárovo odvolanie, spustiť očkovaciu kampaň a zabezpečiť dostatok vakcín pre matky, ktoré sa chcú zaočkovať proti čiernemu kašľu. Ak toho nie je schopný, mal by sa okamžite vzdať funkcie,“ skonštatoval poslanec Oskar Dvořák (PS).
Poslanec NR SR a exšéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko - Za ľudí) tiež odmietol Kotlárove vyjadrenia. Myslí si, že Kotlár by sa ako ortopéd nemal porovnávať s renomovanými vedcami. Verí, že verejnoprávna televízia nebude súhlasiť s návrhom splnomocnenca, aby v nej mohol vysielať svoju reláciu. Ocenil by, ak by sa Kotlárove výroky čo najmenej šírili v mediálnom priestore.
Krajská prokuratúra v Bratislave v stredu (15. 10.) potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami Kotlára. Konanie vedie vo veci, obvinenie nezniesla voči žiadnej osobe. O začatí stíhania ešte predtým informovala opozičná SaS. Hovorila, že sa vedie pre spochybňovanie bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. Pripomenula, že na splnomocnenca ešte v marci podala trestné oznámenie.
Kotlár na štvrtkovej tlačovej konferencii vyšetrovanie v danej veci potvrdil. Povedal, že za svojimi výrokmi si stojí. Vyhlásil, že nejde o jeho výmysel, ale má to podložené súdnoznaleckým posudkom. Opätovne hovoril o možných škodlivých účinkoch mRNA vakcín. Apeloval i na vládu, aby sa témou bezpečnosti a účinnosti vakcín zaoberala čo najskôr.
