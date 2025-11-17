< sekcia Slovensko
Opozícia vyzvala na koniec Fica, chce ho poraziť vo voľbách
Líder PS Michal Šimečka vyjadril ambíciu vyhrať ich.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Na proteste v centre Bratislavy vyzvali opozičné strany a hnutia KDH, SaS, PS a mimoparlamentná strana Demokrati na koniec vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Chcú ho poraziť v najbližších voľbách. Líder PS Michal Šimečka vyjadril ambíciu vyhrať ich.
Na podujatí Nevezmú nám november, ktoré sa pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie konalo na Námestí slobody, sa zúčastnili desaťtisíce ľudí. Dav skandoval „Dosť bolo Fica“, „My chceme zmenu“ či „Slovensko si nedáme“.
Ľudia v novembri 1989 mali podľa Šimečku odvahu a túžbu po slobode. „To sú presne dve hodnoty, ktorým komunisti nerozumeli. Tak ako im dnes nerozumie Robert Fico. Preto prehrá presne tak, ako prehrali komunisti,“ uviedol. Ako líder PS a aj líder opozície je pripravený vyhrať najbližšie parlamentné voľby a poraziť vládu Roberta Fica. Na pódiu zároveň deklaroval, že jedna z prvých vecí, ktoré po nástupe spraví, bude vrátenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja.
Slovensko má podľa šéfa SaS Branislava Gröhlinga v sebe viac dobra, sily a nádeje, ako si ktokoľvek dokáže predstaviť. Je presvedčený, že krajina potrebuje novú Nežnú revolúciu, revolúciu slušnosti, odbornosti a poctivého spravovania. „Nádej nie je slabosť. Nádej je rozhodnutie, že sa nevzdáme. Je to rozhodnutie, že veríme v to, že zajtrajšok môže byť lepší ako dnešok,“ odkázal z pódia Gröhling.
Poslanec za KDH František Mikloško označil za hanbu, že vláda zrušila 17. november ako deň pracovného pokoja. „Fico a jeho vládna koalícia nám chcú tento náš novodobý príbeh, ktorý sa začal 17. novembra, vygumovať z pamäte,“ skonštatoval Mikloško. Dodal, že na Slovensku sa vždy našli ľudia, ktorí krajinu posunuli dopredu k lepšej budúcnosti.
Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď odkázal, že vládna koalícia ich nezastraší. Myslí si, že premiér likviduje spravodlivosť na Slovensku tak, ako to robili komunisti. „Dnes vidíme, ako je úrad vlády hlasnou trúbou ruskej propagandy z Moskvy, presne ako tomu bolo za komunizmu,“ poznamenal.
Po politickom proteste sa na Námestí slobody konalo občianske zhromaždenie, ktoré organizovalo občianske združenie Mier Ukrajine. Vystúpilo na ňom viacero rečníkov, ktorí kritizovali súčasnú vládu. Medzi nimi hovorila aj bývalá premiérka Iveta Radičová. „Politici nás nemajú ovládať. Politici majú ovládať spravovanie vecí verejných a keď to nevedia, nech idú preč. Politici majú slúžiť slabším, zraniteľným, chrániť všetky menšiny a majú strážiť spravodlivosť. Nemajú podporovať gaunerov,“ povedala.
Na pódiu v Bratislave nevystúpili zástupcovia Hnutia Slovenska. Tí si 17. november pripomínajú na zhromaždeniach v iných mestách na Slovensku.
Polícia nezaznamenala počas pondelkových zhromaždení v Bratislave narušenie verejného poriadku ani inú protiprávnu činnosť. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.
V pondelok podvečer sa na viacerých miestach v Bratislave konalo pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu niekoľko verejných zhromaždení. Na Námestí slobody sa zišlo desaťtisíce ľudí. Na bezpečný priebeh zhromaždení dohliadali policajti viacerých útvarov. „Všetci účastníci boli ohľaduplní a rešpektovali pokyny polície,“ uviedli policajti.
Polícia nezaznamenala na protestoch v Bratislave narušenie verejného poriadku
