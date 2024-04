Opozícia vyzvala prezidenta FS, aby zodpovedal otázky na schôdzi

Bratislava 25. apríla (TASR) - Opozičná skupina poslancov Národnej rady (NR) SR z výboru pre financie a rozpočet vyzvala prezidenta finančnej správy (FS) Jozefa Kissa, aby sa zúčastnil na schôdzi parlamentu. Dôvodom je, že sa nedostavil na verejné vypočutie a odmietol odpovedať na otázky. Zákonodarcovia to vyhlásili vo štvrtok na tlačovej konferencii.



"Myslíme si, že verejnosť by mala poznať človeka, ktorý je zodpovedný za výber 20 miliárd eur, teda všetkých daní, ktoré v štáte všetci platíme. Zároveň takéto vypočutie by malo byť štandardom v slušných krajinách," uviedol člen výboru a poslanec NR SR za PS Štefan Kišš. Dodal, že je to obzvlášť dôležité v prípade FS, ktorá je podľa neho známa pochybnosťami a obvineniami v manažovaní.



Poslanec za hnutie Slovensko a člen výboru Július Jakab preto Kissa vyzval na základe zákona o rokovacom poriadku NR SR, aby sa zúčastnil na schôdzi parlamentu. "A práve preto dá poslanec Kišš procedurálny návrh o 17.00 h, aby pán Kiss, keď neprišiel na rokovanie finančného výboru, sa dostavil priamo pred celé plénum NR SR," priblížil.



Dodal, že v prípade Kissa neprebehlo transparentné výberové konanie. Preto je podľa neho správne spýtať sa ho, prečo nie je vyplatených 14.000 dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), keďže tam pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa.



Poslankyňa za PS a členka výboru Darina Luščíková doplnila, že odmietnutie pozvania je premárnenou príležitosťou, keď mohol vysvetliť svoju víziu a plány tejto inštitúcie. "Ja osobne som sa chcela dozvedieť, ako sa FS vysporiada s prepúšťaním zamestnancov verejnej správy a ako to ohrozí kvalitu a rozvoj FS," dodala.



"FS je štátna správa, nie súkromná. Znamená to, že ide o úplnú aroganciu moci. Finančný výbor je kompetentný výbor, ktorý má klásť takéto otázky. Nechápem, prečo odmieta takéto stretnutie," uzavrel poslanec za KDH a člen výboru Igor Janckulík.



FS na tvrdenia reagovala tým, že akékoľvek obvinenia z arogantného správania a rovnako aj verbálne útoky na svoju osobu Kiss odmieta. "Prezident FS sa riadne ospravedlnil. Dôvodom jeho neúčasti je, že podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR do úloh daného výboru nepatrí rokovanie týkajúce sa predstavenia a vypočutia štatutárneho orgánu FS. V prípade konkrétnej témy, ktorá sa týka činnosti FS, je otvorený diskusii," uzavrela.