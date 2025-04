Opozícia vyzýva na stiahnutie novely o neziskovkách z parlamentu

Bratislava 8. apríla (TASR) - Opozícia kritizuje novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS. Hovorí o šikane organizácií. Vyzýva na jej stiahnutie z rokovania Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z utorkových vyjadrení opozičných predstaviteľov.



„Tento návrh môže zásadne narušiť fungovanie neziskových organizácií. Zasiahne to všetkých, tisícky serióznych organizácií, ktoré pomáhajú tam, kde štát zlyháva,“ skonštatoval poslanec Marián Čaučík (KDH). Upozornil tiež na chýbajúcu diskusiu s neziskovými organizáciami o pripravovaných zmenách. „Novela je politická, nie je odborná a je pripravená veľmi nešťastným procesom,“ podotkol. Úprava podľa neho nepomôže väčšej transparentnosti, ale organizácie administratívne zaťaží.



Hnutie PS označilo návrh za škodlivý a chce urobiť všetko preto, aby neprešiel. Upozornilo na to, že vytvára obrovský priestor pre šikanovanie mimovládnych organizácií. Legislatíva je podľa neho v rozpore s ústavou. „Ak však návrh prejde v tejto podobe, ako ho aktuálne máme na stole, alebo v akejkoľvek inej podobe, ktorá bude diskriminačne a šikanózne zasahovať voči mimovládnym organizáciám, tak tento návrh zákona podáme aj na Ústavný súd SR,“ avizovala poslankyňa Lucia Plaváková (PS). PS bude rovnako žiadať prezidenta o vetovanie novely.



Strana SaS hovorí v súvislosti s navrhovanou úpravou o zastrašovaní kritikov. Označila ju za ruský zákon. Argumentovala to tým, že Rusko a iné režimy inklinujúce k autoritatívnemu systému schválili zákony, ktoré postihujú mimovládne organizácie a zdôvodňovali to potrebou vyššej transparentnosti. „Ak bude zákon schválený v podobe, v akej je navrhnutý, tak predpokladám, že sa spolu s opozičnými kolegami obrátime na ústavný súd a budeme namietať protiústavnosť zákona,“ poznamenal poslanec Ondrej Dostál (SaS). Verí však, že novela v parlamente nebude schválená, prípadne ju bude hlava štátu vetovať.



Návrh skritizovali aj poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Poslankyňa Veronika Remišová mieni, že koalícia ním chce šikanovať neziskové organizácie, uvaliť na nich byrokraciu a dávať im likvidačné pokuty. „Vyzývame premiéra, aby tento ruský a nezmyselný návrh stiahol a prestal rozdeľovať občanov Slovenska na dobrých a zlých. Takéto rozoštvávanie Slovensku nič dobré neprinesie,“ dodala. Upozornila pritom na činnosť neziskových organizácií a ich zásluhy pre spoločnosť.



Novela je aktuálne v parlamente. Poslanci by o nej mali rokovať na budúci týždeň. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré upravujú pozmeňujúce návrhy. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35.000 eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.



Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu. Výnimku spod definície lobingu by mali mať odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa návrhu mali byť povinnými osobami. Predkladatelia zmeny odôvodnili cieľom urobiť transparentnejším fungovanie organizácií. V navrhovanej legislatíve nie je podľa nich niečo, čo by znemožňovalo fungovanie mimovládnych organizácií. Odmietli, že by išlo o akýsi ruský zákon.