Opozícia vyzýva Šaška, aby stiahol novú vyhlášku k liekovej politike

Bratislava 21. mája (TASR) - Opozičné strany PS, SaS a Za ľudí vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby stiahol novú vyhlášku k liekovej politike. Poukazujú na to, že vyhláška sťaží až zastaví prístup k inovatívnym liekom. Kritizujú tiež, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo vyhlášku bez diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní. Strany to uviedli vo svojich stanoviskách. Exminister zdravotníctva a poslanec Národnej rady SR za opozičné hnutie Slovensko Marek Krajčí vláde vyčíta argumenty, že na nové, moderné a účinné lieky peniaze nie sú.



PS poukázalo na to, že Slovensko je už dnes krajinou, ktorá má jeden z najhorších prístupov k inovatívnym liekom. „Pacienti na Slovensku majú plný prístup len k približne deviatim percentám všetkých inovatívnych liekov, pričom európsky priemer je až na úrovni 29 percent. Ak minister Šaško túto vyhlášku prijme, situácia sa výrazne zhorší. Najnovšie lieky pre našich pacientov pre Ficove vlády očividne nie sú prioritou, tou sú dvojnásobne platy, nákupy luxusných tryskáčov a gýčové haciendy pre oligarchov,“ uviedol poslanec za PS Oskar Dvořák. Vyzval Šaška, aby vyhlášku stiahol a hľadal peniaze na lieky pre pacientov.



Na okamžité stiahnutie vyhlášky vyzval aj poslanec za SaS Tomáš Szalay. Vyzval ministra, aby k nej umožnil riadnu odbornú a verejnú diskusiu. Žiada tiež vysvetlenie, prečo zmenu predkladá bez dialógu s pacientmi a odbornou verejnosťou. „To, čo nám na tejto situácii prekáža najviac, je forma. Minister Šaško sa rozhodol zásadnú tému, akou je dostupnosť inovatívnych liekov pre najťažšie chorých pacientov, riešiť v tichosti, bez odbornej diskusie, bez zapojenia pacientov, lekárov, farmaceutického sektora a verejnosti,“ upozornil Szalay s tým, že ide o jednu z najcitlivejších zmien liekovej politiky za posledné roky.



Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová poukázala na to, že rezort vyhláškou prakticky zastaví dostupnosť liekov na výnimku. „Pacienti so vzácnymi diagnózami sa k týmto liekom už nedostanú a kategorizácia nových sa prakticky zastaví,“ ozrejmila s tým, že na Slovensku žije až 150.000 detí, ktoré sú na túto liečbu odkázané. Kritizuje tiež konštatovanie ministerstva zdravotníctva, že prijatie návrhu bude mať „pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy“. „Vyzývame ministra zdravotníctva a premiéra Fica, aby túto vyhlášku okamžite stiahli, prestali šetriť na tých najzraniteľnejších a konečne začali šetriť na sebe,“ dodala Remišová.



S krokmi rezortu zdravotníctva nesúhlasí ani Krajčí. Skritizoval, že po zmene vlády sa príchod nových inovatívnych liekov pre pacientov zastavil, pričom vláda argumentuje nedostatkom financií. „Legislatívu na vstup inovatívnych liekov pre slovenských pacientov som predkladal a schvaľovali sme ju v čase, keď bolo v zdravotnom systéme o stovky miliónov eur menej. V súčasnosti, dokonca po zdvihnutí zdravotných odvodov minister Šaško bude tvrdiť, že na to nemáme dostatok financií. Musím povedať, že toto je manažérsky nezvládnutý tok peňazí v zdravotníctve, a takýmto spôsobom nemôžu byť práva slovenského pacienta obmedzované,“ poznamenal.



MZ SR navrhuje zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Rezort poukázal na to, že pri súčasných pravidlách výpočtu ich nákladovej efektívnosti by financie vyčlenené na lieky v tomto roku nepostačovali. Od júna sa preto majú upraviť vyhláškou, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo odhadlo, že by to počas piatich rokov mohlo priniesť úsporu v úhradách za lieky najmenej 583 miliónov eur. Šaško deklaroval, že o zmenách v liekovej politike bude informovať v krátkom čase.