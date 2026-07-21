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Opozícia žiada pre kybernetické útoky zvolanie bezpečnostnej rady
Útok podľa PS smeroval na kritickú infraštruktúru, zbrojársky priemysel, energetiku a automobilový priemysel.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 21. júla (TASR) - Opozičné PS, poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí) i mimoparlamentní Demokrati vyzývajú predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby zvolal bezpečnostnú radu. Dôvodom sú kybernetické aktivity Ruskej federácie na Slovensku.
Útok podľa PS smeroval na kritickú infraštruktúru, zbrojársky priemysel, energetiku a automobilový priemysel. „A nie je to prvý takýto útok,“ uviedol Peter Bátor, líder zmeny PS v spravodajských službách. Zároveň hnutie i Remišová vyzývajú aj ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD), aby si predvolal ruského veľvyslanca a žiadal vysvetlenie. „Zároveň je potrebné bezodkladne zastaviť proces prijatia ruského vojenského pridelenca,“ dodali z PS. „To naozaj v situácii, keď Rusi útočia na kritickú infraštruktúru štátu, ideme prijímať človeka, ktorý má tieto aktivity na starosti? Takto vyzerá suverénna slovenská diplomacia?“ spýtal sa Bátor.
„Po potvrdených útokoch hekerov premiér mlčí. Vyzývame Fica, aby ukončil dovolenku a okamžite zvolal bezpečnostnú radu. Je zrejmé, že keď sa Rusko rozhodne, môže nám rozvrátiť zdravotnícke systémy, dopravu alebo energetiku. Ľudia si zaslúžia vedieť, aké opatrenia vláda prijala, aby sa to nestalo,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS). Nečinnosť štátnych orgánov v tejto situácii je podľa podpredsedu PS Ivana Korčoka ohrozením bezpečnosti Slovenska. .
Bývalá ministerka informatizácie Remišová kritizuje vládu za mlčanie o mimoriadne vážnych kybernetických útokoch proti Slovensku.
„Slovensko sa stalo terčom sofistikovanej špionážnej operácie ruskej tajnej služby a Fico mlčí. Verejnosť musí dostať odpovede, aký je rozsah škôd a či sa vôbec touto hrozbou zaoberá. Takéto mlčanie je pri mimoriadne vážnom bezpečnostnom incidente absolútne neprijateľné,“ vyhlásila Remišová.
Potvrdenie slovenskej diplomacie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hekerskej skupiny, predstavuje podľa Demokratov vážny bezpečnostný incident. Ide podľa nich o útok na bezpečnosť štátu, nie o bežný kybernetický incident.
Demokrati vyzývajú vládu, aby bezodkladne koordinovala ďalší postup s partnermi v NATO a Európskej únii. Kybernetické útoky vedené štátom podporovanými skupinami si vyžadujú spoločnú a koordinovanú odpoveď spojencov.
Z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pre TASR uviedli, že SR sa pripojila k spoločnému vyhláseniu Európskej únie zverejnenému ešte minulý týždeň 13. júla, ktoré odsúdilo dlhodobé škodlivé kybernetické aktivity Ruskej federácie. Zároveň podporila prijatie sankcií EÚ voči osobám a subjektom zapojeným do týchto aktivít. Ako dodali z rezortu, konkrétne technické informácie, týkajúce sa incidentov na území Slovenska, patria do kompetencie príslušných bezpečnostných orgánov.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) neeviduje žiadnu oficiálnu požiadavku na zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentu pre kybernetické aktivity Ruskej federácie. Vyplýva to z jeho utorkovej odpovede na otázky médií. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pre TASR uviedlo, že vníma škodlivé kybernetické aktivity spájané so 16. centrom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) mimoriadne vážne.
Útok podľa PS smeroval na kritickú infraštruktúru, zbrojársky priemysel, energetiku a automobilový priemysel. „A nie je to prvý takýto útok,“ uviedol Peter Bátor, líder zmeny PS v spravodajských službách. Zároveň hnutie i Remišová vyzývajú aj ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD), aby si predvolal ruského veľvyslanca a žiadal vysvetlenie. „Zároveň je potrebné bezodkladne zastaviť proces prijatia ruského vojenského pridelenca,“ dodali z PS. „To naozaj v situácii, keď Rusi útočia na kritickú infraštruktúru štátu, ideme prijímať človeka, ktorý má tieto aktivity na starosti? Takto vyzerá suverénna slovenská diplomacia?“ spýtal sa Bátor.
„Po potvrdených útokoch hekerov premiér mlčí. Vyzývame Fica, aby ukončil dovolenku a okamžite zvolal bezpečnostnú radu. Je zrejmé, že keď sa Rusko rozhodne, môže nám rozvrátiť zdravotnícke systémy, dopravu alebo energetiku. Ľudia si zaslúžia vedieť, aké opatrenia vláda prijala, aby sa to nestalo,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS). Nečinnosť štátnych orgánov v tejto situácii je podľa podpredsedu PS Ivana Korčoka ohrozením bezpečnosti Slovenska. .
Bývalá ministerka informatizácie Remišová kritizuje vládu za mlčanie o mimoriadne vážnych kybernetických útokoch proti Slovensku.
„Slovensko sa stalo terčom sofistikovanej špionážnej operácie ruskej tajnej služby a Fico mlčí. Verejnosť musí dostať odpovede, aký je rozsah škôd a či sa vôbec touto hrozbou zaoberá. Takéto mlčanie je pri mimoriadne vážnom bezpečnostnom incidente absolútne neprijateľné,“ vyhlásila Remišová.
Potvrdenie slovenskej diplomacie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hekerskej skupiny, predstavuje podľa Demokratov vážny bezpečnostný incident. Ide podľa nich o útok na bezpečnosť štátu, nie o bežný kybernetický incident.
Demokrati vyzývajú vládu, aby bezodkladne koordinovala ďalší postup s partnermi v NATO a Európskej únii. Kybernetické útoky vedené štátom podporovanými skupinami si vyžadujú spoločnú a koordinovanú odpoveď spojencov.
Z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pre TASR uviedli, že SR sa pripojila k spoločnému vyhláseniu Európskej únie zverejnenému ešte minulý týždeň 13. júla, ktoré odsúdilo dlhodobé škodlivé kybernetické aktivity Ruskej federácie. Zároveň podporila prijatie sankcií EÚ voči osobám a subjektom zapojeným do týchto aktivít. Ako dodali z rezortu, konkrétne technické informácie, týkajúce sa incidentov na území Slovenska, patria do kompetencie príslušných bezpečnostných orgánov.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) neeviduje žiadnu oficiálnu požiadavku na zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentu pre kybernetické aktivity Ruskej federácie. Vyplýva to z jeho utorkovej odpovede na otázky médií. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pre TASR uviedlo, že vníma škodlivé kybernetické aktivity spájané so 16. centrom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) mimoriadne vážne.