Opozícia žiada premiéra o odchod M. Glváča, inak bude odvolávať jeho

Bratislava 30. októbra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer- SD) má zabezpečiť odchod podpredsedu Národnej rady SR Martina Glváča z funkcie. Čas má do 7. novembra. Ak to nevybaví, opozícia iniciuje mimoriadne rokovanie, na ktorom mieni odvolávať predsedu vlády. Výzvu Pellegrinimu adresovali opoziční politici na čele s Igorom Matovičom (OĽaNO) a Richardom Sulíkom (SaS). Reagovali tak na čítanie komunikácie z Threemy medzi Martinom Glváčom a obžalovaným z vraždy Jána Kuciaka Marianom K.



"Vyzývame Petra Pellegriniho, aby konal," povedal Matovič s tým, že má premiér zabezpečiť, aby Glváč odišiel z vedenia NR SR. V prípade, že tak premiér neurobí, hodlá opozícia 8. novembra odovzdať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolávanie Petra Pellegriniho.



Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) doplnila, že jediný, kto drží Glváča vo funkcii, je predseda Smeru-SD Robert Fico. Odkázala mu, nech dá Glváčovi funkciu v strane. "Nech však pochopí, že takýto človek nemôže zastávať žiadnu funkciu v zákonodarnom zbore SR," doplnila. "Martin Glváč je hanba aj ako poslanec NR SR," uviedol Sulík, podľa ktorého kryje Glváča Pellegrini.



Na otázku voči Matovičovi a Sulíkovi, či nemajú tiež odísť z politiky vzhľadom na svoje vlastné stretnutia s Marianom K., uviedli, že treba vnímať rozdiely. Podľa Sulíka nebolo na ich stretnutiach nič nelegálne a pripomenul, že si mal Marian K. Sulíka nahrať. Taktiež doplnil, že ho mal Marian K. nechať v minulosti sledovať, tak ako novinárov a tiež, že v komunikácii vyjadril obavu z toho, že by bol on alebo Daniel Lipšic v budúcej vláde. "Toto všetko sú jasné dôkazy, že som s ním nebol kamarát," uzavrel.



Matovič zase uviedol, že sa stretol s Marianom K. preto, že ho chcel Marian K. informovať o trestnej činnosti. "Stretol by som sa aj s Černákom, keby mi zajtra napíše z basy a povie to iba mne ako poslancovi," spresnil.