Opozícia žiada zvolať výbor k postaveniu vyšetrovateľov mimo služby

Bratislava 30. októbra (TASR) - Štvorica opozičných poslancov zo strán SaS, KDH a PS žiada zvolanie mimoriadneho Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR k rozhodnutiu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) postaviť policajných vyšetrovateľov, tzv. čurillovcov, mimo služby. Poslanci Ondrej Dostál (SaS), František Mikloško (KDH), Lucia Plaváková (PS) a Branislav Vančo (PS) žiadosť doručili v pondelok do podateľne parlamentu. TASR o tom informoval Dostál.



Podotkol, že predsedu ústavnoprávneho výboru Miroslava Čellára (Hlas-SD) požiadali, aby na zasadnutie výboru prizval ministra vnútra, predsedníčku Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzanu Dlugošovú a právneho zástupcu dotknutých vyšetrovateľov Petra Kubinu. "Navrhli sme zvolať schôdzu výboru v termíne medzi 9. a 14. novembrom tak, aby sa na nej mohli zúčastniť všetky prizvané osoby," spresnil Dostál na sociálnej sieti.



Priblížil, že podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR je predseda výboru povinný zvolať jeho zasadnutie, ak ho o to požiada aspoň tretina členov výboru.



Iniciovať mimoriadny Ústavnoprávny výbor NR SR chce aj hnutie Slovensko. Avizoval to poslanec Rastislav Krátky. Hnutie chce, aby minister rozhodnutie vysvetlil, a hovorí o rozpore so zákonom.



Minister vnútra koncom minulého týždňa rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby šiestich policajtov. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.



Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová koncom minulého týždňa uviedla, že úrad nedostal žiadnu žiadosť o udelenie súhlasu s pracovným úkonom od žiadneho zamestnávateľa. "Treba podčiarknuť, že prípadný úkon voči chránenému oznamovateľovi bez súhlasu nášho úradu je zo zákona neplatný. V prípade, ak zamestnávateľ urobí takýto úkon bez nášho súhlasu, možno mu uložiť peňažnú pokutu," dodala.



Právny zástupca policajtov Peter Kubina označil rozkaz ministra za neplatný. Podotkol, že takýto krok si vyžaduje vzhľadom na ich status chránených oznamovateľov súhlas úradu, ktorý udelený nebol.