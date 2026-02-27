< sekcia Slovensko
Opozícia: Zvolanie výboru k darovaniu techniky Ukrajine je divadlo
Člen výboru Juraj Krúpa (SaS) upozornil, že výbor zasahuje, ako aj zastrašuje prácu orgánov činných v trestnom konaní. Na výbore podľa neho neodznelo nič nové.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Piatkové zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť k téme darovania techniky Ukrajine považuje opozícia za divadelné politické predstavenie na udržanie mobilizácie voličov koalície. Opoziční predstavitelia tiež kritizujú, že sa spochybňujú výsledky konania orgánov činných v trestnom konaní.
„Ukazuje sa, že celá táto kampaň vlády, ktorá sa snaží kriminalizovať solidaritu s Ukrajinou, nebola od začiatku ničím iným, ako snahou kriminalizovať politického oponenta, čiže robiť presne to, čo často hovorí, že je toho obeťou,“ skonštatovala po výbore jeho členka Irena Bihariová (PS). Poslanec Tomáš Valášek (PS) označil slová koaličných predstaviteľov o tom, že Slovensko ostalo bezbranné po odstúpení systémov MiG-29 a S-300 Ukrajine, za hlúposť. Opak je podľa neho pravdou. „Migy a S-300 boli odovzdané presne tam, kam bezpečnostné záujmy Slovenska kážu, a presne v čase, keď záujmy kázali, aby tam išli, pomohli zastaviť ruské vojská a ruského agresora čo najďalej od našich hraníc,“ zdôraznil.
Člen výboru Juraj Krúpa (SaS) upozornil, že výbor zasahuje, ako aj zastrašuje prácu orgánov činných v trestnom konaní. Na výbore podľa neho neodznelo nič nové. „Napriek tomu vyznieva kritika zo strany koalície voči Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, voči generálnemu prokurátorovi a voči všetkým tým, ktorí nesúhlasia s názorom vládnej koalície, že nedošlo k darovaniu vojenskej techniky na Ukrajinu v súlade s jej predstavami,“ vyhlásil.
Podľa ďalšieho člena výboru Gábora Grendela (Slovensko - Za ľudí) sa potvrdilo, že vládna koalícia roky vodila za nos svojich voličov. „Slová predsedu NKÚ i generálneho prokurátora, prakticky aj ostatných, len potvrdili, že koaliční politici vodili svojich voličov za nos, keď im tvrdili, že vojenská technika bola darovaná Ukrajine v rozpore so zákonom,“ skonštatoval.
Exminister obrany Jaroslav Naď na výbor prišiel, no na rokovaní mu neudelili slovo. Po výbore novinárom pripomenul, že napríklad prípad darovania S-300 sa vyšetroval už štyrikrát a vždy sa rozhodlo, že sa nestal žiaden trestný čin. „Môžu robiť čokoľvek chcú, môžu klamať, zavádzať, vymýšľať si, keď ste nespravili nič zlé, tak sa na to pozeráte s nadhľadom. Myslím si, že tieto divadelné predstavenia naozaj nič dobré pre Slovákov neprinesú,“ myslí si. Pripomenul, že náčelník generálneho štábu ozbrojených síl v oficiálnom reporte uviedol, že napríklad migy už nedokážu chrániť nebo na Slovensku. Bez toho by podľa svojich slov toto rozhodnutie o darovaní neurobil.
Mimoriadne piatkové rokovanie brannobezpečnostného výboru sa konalo v súvislosti so zastavením vyšetrovania prípadov darovania vojenskej techniky Ukrajine. Inicioval ho predseda výboru Richard Glück (Smer-SD). Chcel, aby sa na výbore zúčastnil aj bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta, ktorý neprišiel. Na výbor sa dostavil generálny prokurátor Maroš Žilinka aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy.
Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.
Ministerstvo obrany informovalo, že podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Krajská prokuratúra na prezentovaných záveroch trvá.
