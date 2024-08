Opozičné strany kritizujú navrhované zmeny v zálohovom systéme

Bratislava 12. augusta (TASR) - Opozičné strany kritizujú navrhované zmeny v systéme zálohovania jednorazových nápojových obalov. Obávajú sa ovládnutia systému. Vyplýva to z ich vyjadrení pre TASR.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podľa poslanca Mariána Čaučíka (KDH) neodôvodnil, prečo je tak zásadná zmena potrebná v riadení zálohovacieho systému. "Ak sa pozrieme na historické súvislosti, keď sa minister ešte v pozícii poslanca NR SR zasadzoval za tieto zmeny, myslíme si, že ide o ďalší vopred dohodnutý obchod," podotkol. KDH sa zároveň obáva, že znížením maximálnej výšky príjmov z nevyplatených záloh, s ktorou môže správca nakladať, ide Tarabovi o to, aby mohol financie využívať na vopred neidentifikovateľné účely.



Poslanec za hnutie Progresívne Slovensko Michal Sabo uviedol, že šéf envirorezortu chce návrhom zákona politicky ovládnuť zálohový systém a na jeho konci môže byť rozvrat fungujúceho projektu. "Minister tvrdí, že mu ide o peniaze pre štát. Ak by to tak ale bolo, namiesto 33 miliónov v Z-systéme by sa venoval ohrozeným miliardám v pláne obnovy. Zjavne mu ale stačí nízko visiace ovocie, ktorým zakamufluje svoju manažérsku neschopnosť," skonštatoval.



Zálohovanie je podľa poslanca Rastislava Krátkeho (Slovensko, Za ľudí, KÚ) jeden z dobre fungujúcich systémov v rámci envirorezortu. "Minister hľadá nepriateľa tam, kde nie je. Namiesto toho, aby sa naplno venoval míľnikom z plánu obnovy, v ktorých trestuhodne mešká, chce vytvoriť priestor pre svojich ľudí tam, kde to nemá opodstatnenie," skonštatoval. Krátky nerozumie, prečo dal návrh do skráteného pripomienkového konania, keď na to nie je žiaden racionálny dôvod. Nezaznamenal tiež výhrady audítora k fungovaniu správcu zálohovania. Na urýchlenú zmenu zákona nevidí hnutie dôvod.



Mimoparlamentná strana Demokrati tvrdí, že Taraba si vytvára rámec na ovládnutie a následnú likvidáciu zálohovania. Podporuje verejnú kontrolu systému zálohovania a myslí si, že je to možné už teraz. Demokrati považujú za neakceptovateľné a neodôvodnené, aby minister mohol meniť parametre zálohovania, napríklad výšku zálohy, spôsob nakladania s vrátenými obalmi či spôsob fungovania správcu podľa svojej vlastnej úvahy.



Ministerstvo životného prostredia predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona, ktorou má zvýšiť svoj dohľad nad Správcom zálohového systému, ako aj kontrolu nad celým systémom. Chce tiež zaviesť oprávnenie vymenovať a odvolávať svojich zástupcov do správnej rady. Zároveň chce obmedziť maximálnu výšku príjmov z nevyplatených záloh, s ktorou môže správca nakladať, a to na 20 percent za predchádzajúci kalendárny rok.