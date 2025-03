Opozičné strany rokovali o obrane, našli zhodu, no neprezentovali ju

Bratislava 19. marca (TASR) - Opozičné strany v stredu rokovali za okrúhlym stolom zvolanom SaS o obrane Slovenska a Európy. Podľa poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu (SaS) našli zhodu na troch témach - výdavky na obranu, rozvoj vonkajšej obranyschopnosti a rozvoj vnútornej obranyschopnosti krajiny. O záveroch diskusie však nebudú verejne informovať až do stretnutia s prezidentom Petrom Pellegrinim. Predstavitelia opozičných strán to vyhlásili po rokovaní.



"Dosiahli sme dohodu, ktorú budú opozičné strany prezentovať na stretnutí u prezidenta. Dohodli sme sa na určitých princípoch, na určitých postojoch, ktoré sú pre nás dôležité a zásadné," vyhlásil Krúpa.



Zástupca Kresťanskodemokratického hnutia a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas si myslí, že otázky bezpečnosti štátu musia byť riešené naprieč politickým spektrom. Vyzval všetky politické strany, aby boli spoločné postoje konsenzuálne a dohodnuté za opozično-koaličným okrúhlym stolom. Ako dodal, Slovensko musí prostriedky na obranu míňať efektívne a tlačiť na svojich partnerov, aby investovali rovnaké financie ako Slovensko.



"Otázka nestojí, koľko nevyhnutne potrebujeme (financií investovaných do obrany, pozn. TASR), otázka stojí tak, aby bola zhoda politických elít, pretože ak jeden to bude ťahať doľava a druhý doprava a bude zmätok, nikam sa neposunieme," myslí si Karas.



Poslanec parlamentu Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) si myslí, že je dôležité, aby opozícia vyslala jasný signál, že jej záleží na tom, čo sa bude diať s krajinou. Ocenil iniciatívu SaS na zvolanie stretnutia opozičných strán. Problémom SR podľa neho nie je nedostatočné financovanie ministerstva obrany, ale neefektívne míňanie peňazí v rezorte. Je podľa neho kľúčové, aby sa aktuálne nastavené minimálne výdavky na obranu - dve percentá hrubého domáceho produktu, investovali transparentne a efektívne. Opätovne kritizoval aktuálne vynakladanie zdrojov na vojenské nákupy, ktoré by podľa neho nemali byť strategickými investíciami bez riadnych tendrov v takej miere, ako je to dnes. "Kľúčové je, aby tie dve percentá z hrubého domáceho produktu míňali na naozaj potrebné veci," doplnil.







Predseda mimoparlamentnej ODS - Občianski demokrati Slovenska Pavel Macko potvrdil, že všeobecná zhoda v opozícii existuje, no uvedomuje si, že slovo má aj koalícia. Očakáva, že vládni politici začnú chápať, že treba robiť aj praktickú politiku. Slovensko by podľa neho malo byť pri stole, keď sa rieši nová obranná politika Európy.



Stretnutie ocenila aj zástupkyňa mimoparlamentných Demokratov Monika Podhorány Masariková. Je podľa nej trestuhodné, že sa Slovensko samo vylučuje z medzinárodnej spolupráce. Spravodajské služby podľa nej upozorňujú, že Rusko sa neplánuje zastaviť na hraniciach Ukrajiny a chce postupovať ďalej. Medzinárodná spolupráca podľa nej nie je alternatívou, je nevyhnutná.



Na stretnutí v sídle SaS v Bratislave sa zúčastnil aj zástupca opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Vyjadrenie médiám neposkytol. Samuel Chrťan z mediálneho oddelenia hnutia pre TASR uviedol, že stretnutie bolo odborné a PS na ňom zastupoval bývalý diplomat pri Severoatlantickej aliancii Michal Adam.



Chrťan dodal, že PS považuje za prioritu "upratať neporiadok" na ministerstve obrany. Kaliňák podľa hnutia bezhlavo nakupuje a nemá plán, ako by mali ozbrojené sily do budúcnosti vyzerať. "Zároveň podľa nás má byť obranný rozpočet použitý na to, aby sme sa v prípade potreby vedeli brániť pred agresiou. Nie míňať štvrť miliardy na konferencie a sympóziá, druhú vládnu letku či stavbu akože vojenskej nemocnice, akože vojenskej diaľnice alebo akože vojenských mostov," uviedol.



SaS zvolala okrúhly stôl opozície o obranyschopnosti Slovenska a Európy. Všetky pozvané strany na stretnutie prišli. Strana avizovala, že s formátom plánuje pokračovať aj pri ďalších témach ako zdravotníctvo či financie. Rokovanie parlamentných strán o otázkach obrany zvolal na 26. marca aj Pellegrini.