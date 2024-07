Opozičné strany sa pre zákon o STVR obracajú na Ústavný súd SR

Bratislava 1. júla (TASR) - Opozičné PS, KDH a SaS podávajú pre zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) ústavnú sťažnosť. Informovali o tom na pondelkovej tlačovej konferencii. Žiadajú aj pozastavenie účinnosti legislatívnych zmien.



"Sme presvedčení, že tento zákon je v rozpore s Ústavou SR, s viacerými článkami našej ústavy a okrem toho je v rozpore s európskou legislatívou," vyhlásil predseda PS Michal Šimečka. Za zmenou legislatívy vidí snahu o jej politické ovládnutie, dosadenie si vlastných nominantov do vedenia inštitúcie, a nie ambíciu zlepšiť stav v RTVS.



Zákon o STVR nadobudol v pondelok účinnosť. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa tak mení na STVR. Riaditeľa bude po novom voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry (MK) SR. Dňom účinnosti zákona zároveň zaniká funkcia súčasného šéfa RTVS Ľuboša Machaja aj mandát členov súčasnej Rady RTVS. Štatutárnym zástupcom STVR bude do 30. septembra bývalý šéf Media RTVS Igor Slanina.