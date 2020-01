Opozičné strany sa zhodli na troch kľúčových prioritách po voľbách

Bratislava 7. januára (TASR) - Opozičné parlamentné a mimoparlamentné strany sa na utorkovom stretnutí zhodli na troch prioritách, ktoré sú pre nich po tohtoročných parlamentných voľbách kľúčové. Sú nimi spravodlivosť, školstvo a zdravotníctvo. Povedal to po spoločnom obede líder strany Za ľudí Andrej Kiska.



Predseda SaS Richard Sulík hovorí, že medzi jednotlivými stranami sú odlišnosti, nemá podľa neho zmysel tvrdiť, že neexistujú. "Považujem za veľký krok, že sme sa dohodli na troch oblastiach, ktoré nutne, bezpodmienečne a okamžite po 12 rokoch potrebujeme riešiť. Tieto tri oblasti nestrpia odklad. Po voľbách, ak dostaneme dôveru voličov, budeme hľadať konkrétne riešenia," povedal Sulík.



S prioritami súhlasí aj predseda KDH Alojz Hlina a jeho strana chce byť "súčasťou zmeny".



Vzdelávanie je pre lídra koalície PS-Spolu Michala Trubana to najdôležitejšie, čo "táto krajina potrebuje". "Keď budeme mať lepšie vzdelávanie, budeme mať lepšie zdravotníctvo, dokonca aj lepšiu spravodlivosť, výskum, lepšie podnikateľské prostredie," skonštatoval.



Debaty o tom, kto zasadne na aké miesto a kto bude riadiť aké ministerstvo, považuje Sulík za priskoré a bezpredmetné. Kiska a Truban reagovali aj na útoky lídra hnutia OĽaNO Igor Matoviča, ktorý tvrdil, že si navzájom posielajú odkazy cez médiá o tom, kto nemôže byť premiérom a kto ministrom. "Matovič to znova prekrúcal. S Kiskom sme si nerozdeľovali žiadnych premiérov ani ministrov. Nerobíme to ani teraz," uviedol Truban. Kiska potvrdil, že o rozdeľovaní miest nebola žiadna diskusia.



Matovič na margo svojej neúčasti na utorkovom obede opozičných parlamentných a mimoparlamentných strán uviedol, že pozvanie od Kisku si všimol až "včera na obed," a následne ho kontaktoval s ospravedlnením."Na moju otázku, čo je to za obed, na ktorý pozýva, mi však odpísal: "To už je pasé," dodal vo svojom stanovisku Matovič.