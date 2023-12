Opoziční politici sa stotožňujú s Čaputovou v kritike vládnych návrhov

Bratislava 8. decembra (TASR) - Opoziční politici sa stotožňujú s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v kritike vládnych návrhov týkajúcich sa trestnej politiky. Prezidentka v piatok uviedla, že nevylučuje prípadné veto ani podanie na Ústavný súd SR v prípade rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



"Prezidentka sa zastala princípov právneho štátu a jasne sa postavila na stranu spravodlivosti a slušných ľudí na Slovensku. My budeme proti únosu právneho štátu bojovať v parlamente, v Európskej únii aj na uliciach a oceňujeme, že prezidentka spraví zo svojej pozície všetko, čo jej ústava umožňuje, aby sme spoločne ukázali, že demokracia sa vie brániť," skonštatovalo hnutie Progresívne Slovensko. Jeho predseda Michal Šimečka sa zhoduje s prezidentkou v tom, ako upozornila na "absurdnú rýchlosť a brutalitu" vlády pri pretláčaní zmien. Jediným vysvetlením je podľa neho snaha o pomstu a zrušenie inštitúcie, ktorá si len robí svoju prácu.







Poslankyňa parlamentu za SaS Mária Kolíková upozornila, že prezidentka sa ozvala ešte predtým, ako návrh prešiel. Je podľa nej zjavné, že hlava štátu je vyrušená tým, akým spôsobom koalícia robí zmeny. Došlo podľa nej k porušeniam štandardného legislatívneho procesu.



Predseda KDH Milan Majerský sa stotožňuje s tým, že prezidentka kritizuje rýchlosť prípravy návrhov. Koalícia mala ísť podľa neho na to "s rozumom" a pomaly. "Odstráňme, čo je chybné, ale nezrušiť celú inštitúciu," reagoval.



Prezidentka v piatok kritizovala koalíciu, že chce zmeny prijať v skrátenom legislatívnom konaní bez diskusie s odbornou a laickou verejnosťou. Rušenie ÚŠP sa javí Čaputovej ako účelový a neprípustný personálny zásah zo strany politickej moci do fungovania prokuratúry. V návrhu podľa nej absentujú reálne dôvody na skrátené legislatívne konanie. Zároveň poukázala, že vládny návrh oslabuje aj ochranu oznamovateľov korupcie. Z právnej ochrany sa má vybrať jedna celá profesijná skupina policajtov.