Opoziční politici si pripomenuli odkaz Nežnej,ocenili získanú slobodu

Bratislava 17. novembra (TASR) - Opozícia v súvislosti s 30. výročím Nežnej revolúcie poukázala na očakávania počas novembrových udalostí. Členovia opozičných strán na sociálnych sieťach zdôraznili potrebu ďalej chrániť slobodu a pracovať na zlepšení situácie.



Poslanec Národnej rady (NR) SR za OĽaNO Marek Krajčí pripomenul neslobodu počas totalitného režimu. "Súčasná doba nám však priniesla iné -izmy, ktoré nám slobodu berú," podotkol. Zdôraznil však, že 17. novembra je na čo spomínať a tento dátum by mal podľa neho tiež motivovať verejnosť k tomu, aby si slobodu nikdy nedala zobrať.



Líder hnutia Igor Matovič zdôraznil, že nastal čas dokončiť November. "Revolúcia neskončila, revolúcia trvá. V každom z nás, ktorí sme nestratili schopnosť vycítiť dôležitosť doby," uviedol.



"Tridsať rokov slobody sme veru mohli aj lepšie využiť. Nemá však zmysel nariekať, my sami musíme z našej krajiny spraviť viac," skonštatoval na sociálnej sieti predseda SaS Richard Sulík.



Predseda poslaneckého klubu SaS Martin Klus na sociálnej sieti doplnil, že Slovensko je po 30 rokoch opäť na rázcestí. "Rastú tu sily s politickým a súdnym krytím, ktoré sa v honbe za peniazmi a mocou neštítia zabíjať. Ale aj také, ktoré nás pod zámienkou ochrany národa vracajú k dvom najobludnejším totalitám minulého storočia - komunizmu a fašizmu," podotkol.



Odkaz Novembra '89 si pripomenul aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Podľa vlastných slov ho mrzí, že sa očakávania ľudí v mnohých ohľadoch nesplnili. Ak má prísť nejaká zmena, musí podľa neho prísť politická garnitúra, ktorá nebude závislá na oligarchoch či sponzoroch a musí vnímať ľudí a myslieť to s nimi úprimne.



Sedemnásty november považuje za míľnik pre Slovensko aj ĽSNS. Uviedol to podpredseda strany Martin Beluský. Podotkol však, že počas Nežnej revolúcie bola ľuďom sľubovaná sloboda, prosperita či "kvalita zo Západu" a že sa viaceré očakávania nenaplnili.



"Pomohla nám k slobode a demokracii. Je symbolom toho, že krajinu máme vo svojich rukách," povedala v súvislosti s Nežnou revolúciou strana Spolu. Túžba po férovej spoločnosti a slobode podľa strany vydržala v ľuďoch počas totality a pretrváva dodnes, pričom v ľuďoch aj po 30 rokoch vidieť nádej.



Mimoparlamentná strana Za ľudí poukázala na to, že verejnosť sa nazdávala, že sloboda je naša, raz a navždy. "Nenechajme si zobrať naše sny. Nenechajme sa znechutiť. Stále máme ideály. A máme aj slobodu. Žiaden boj nie je prehraný, kým ho sami nevzdáme. Sloboda nám dáva možnosť, ale aj povinnosť meniť veci, ktoré nám prekážajú,” uviedol jej predseda a exprezident Andrej Kiska.



Za jeden z najsvetlejších okamihov v dejinách Slovenska považuje Nežnú revolúciu mimoparlamentná Demokratická strana. "Ľudia svojou prítomnosťou na námestiach bojovali s totalitnou mocou za návrat do prirodzeného stavu. Do stavu, v ktorom sa človek cíti slobodne, spolurozhoduje o veciach verejných a žije v štáte, v ktorom je ľudská dôstojnosť na prvom mieste," skonštatoval predseda strany Michal Kravčík. Život na Slovensku podľa jeho slov môže byť lepší, dodal, že je to v "našich rukách".